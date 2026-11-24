बॉलीवुड स्टार जैकी श्रॉफ ने मंगलवार(24 नवंबर) को दिवंगत दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को उनकी पहली पुण्यतिथि पर एक इमोशनल वीडियो मोंटाज के जरिए याद किया. इस मोंटाज में लेजेंडरी स्टार की तस्वीरें और वीडियो देखे जा सकते हैं. जैकी श्रॉफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "धरम जी को उनकी पुण्यतिथि पर प्यार से याद कर रहा हूं, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे." इस मोंटाज में एक्टर की जवानी के दिनों की एक तस्वीर है.

वीडियो में जैकी श्रॉफ और धर्मेंद्र की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर भी देखी जा सकती है. इसके बाद दोनों अभिनेताओं के बाद के वर्षों की भी तस्वीरें हैं, जिनमें दोनों के बीच स्पेशल बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. फैंस और चाहने वाले धर्मेंद्र को प्यार से 'धरम जी' भी कहते हैं. उन्हें हिंदी सिनेमा के 'ही-मैन' के नाम से भी जाना जाता है. 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा.

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धर्मेंद्र 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे थे और 1960 में 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से एक्टिंग में डेब्यू किया था. छह दशक से ज्यादा के करियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा के सबसे हैंडसम और पसंदीदा स्टार्स में से एक बन गए. उनकी फिल्मोग्राफी में एक्शन और रोमांस से लेकर कॉमेडी और ड्रामा तक कई तरह की फिल्में शामिल थीं. 'फूल और पत्थर', 'मेरा गांव मेरा देश', 'शोले', 'चुपके चुपके', 'सत्यकाम', 'सीता और गीता' और 'धरम वीर' जैसी फिल्मों ने उन्हें अपनी पीढ़ी के लीडिंग स्टार्स में शामिल कर दिया. 'शोले' में वीरू का उनका रोल उनकी सबसे आइकॉनिक परफॉर्मेंस में से एक है. उन्हें 2012 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था.

धर्मेंद्र ने 1954 में प्रकाश कौर से शादी की और उनके चार बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल. 1980 में उन्होंने एक्ट्रेस हेमा मालिनी से शादी की और उनकी दो बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल. एक्टर अपने आखिरी सालों में भी स्क्रीन पर एक्टिव रहे. उन्होंने 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' और 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' जैसी फिल्मों में काम किया. उनकी आखिरी रिलीज 'इक्कीस' थी, जो उनके निधन के बाद सिनेमाघरों में आई.

गदर डायरेक्टर अनिल शर्मा ने भी किया धर्मेंद्र को याद

धर्मेंद्र को याद करते हुए अनिल शर्मा ने लिखा, एक बरस बीत पल में गुजर गया. 24 नवंबर 2025 आप गए मगर दिलों से यादों से कहां जाएंगे. सदा हैं सदा रहेंगे हर दिल में. हम आपको बहुत याद करते हैं सर. कितनी बातें कितने लम्हे रह रह कर यादें आती हैं आपकी.