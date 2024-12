Pushpa 2 Review: सिनेमाघरों में आई पुष्पा 2, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले फैंस ने दे दिया रिव्यू

Pushpa 2 Twitter Review In Hindi: 5 दिसंबर को 2024 की मचअवेटेड फिल्म पुष्पा 2 रिलीज हो गई है, जिसमें अल्लू अर्जुन, फहाद फासिल और रश्मिका मंदाना अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. 2021 के इस फिल्म को देखने के बाद फैंस बेसब्री से सीक्वल का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं. इसके चलते मॉर्निंग में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर फैंस की भीड़ लग गई हैं. इसी की झलक सोशल मीडिया पर फैंस ने खुद ट्विटर यानी एक्स पर दिखा दी है. वहीं लोगों ने बताया है कि फिल्म में क्या अच्छा है और किसने बाजी मारी है.

एक यूजर ने एक्स पर लिखा, फहाद फासिल के बारे में बताना भूल गया. वह पहले भाग में जैसा था लेकिन इस भाग में सुक्कू ने उसे जोकर लिखा है.. फहाद और अल्लू अर्जुन के बीच शानदार फेस ऑफ सीन… वह पुष्पा टीजर कहां है इसका मुख्य कारण है.

Forget To Mention About Fahaad Faisal.. He's like 🦁 in First Part But Sukku Wrote him 🤡 in This Part..

Great Face Off Scenes B/W Fahad And Allu Arjun …

He's the Main Reason Of Where is Pushpa Teaser 🥳#Pushpa2 #Pushpa2TheRule