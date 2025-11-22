पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू का 37 साल की उम्र में निधन, पीछे छोड़ गए पत्नी और बेटी

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अचानक एक दुखद खबर सामने आई है. मशहूर पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू का 37 साल की उम्र में सड़क हादसे में निधन हो गया. हरमन सिद्धू की मौत इतनी अचानक हुई कि उनके फैंस और इंडस्ट्री के लोग अब भी सदमे में हैं. सिंगर अपने पीछे अपनी पत्नी और एक बेटी छोड़ गए हैं. जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की देर शाम हरमन सिद्धू अपने घर लौट रहे थे. वह मानसा से अपने होमटाउन खियाला जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी का सामना एक ट्रक से हुआ. दोनों वाहनों की जोरदार टक्कर में हरमन सिद्धू की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की वास्तविक वजह का पता अभी पुलिस जांच में नहीं चला है. उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मानसा सिविल अस्पताल भेजा गया है.

हरमन सिद्धू का करियर

हरमन सिद्धू का करियर पॉपुलर गानों से भरा रहा. उन्हें सबसे ज्यादा पहचान ‘पेपर या प्यार' से मिली, जो 2007 में रिलीज हुआ था. इसके अलावा उन्होंने कई हिट गाने गाए जैसे ‘कोई चक्कर नहीं', ‘बेबे बापू', ‘बब्बर शेर' और ‘मुल्तान बनाम रूस'. उनके गाने पंजाब और हरियाणा के साथ-साथ देश के कई हिस्सों में बेहद पसंद किए जाते थे. सिंगर की जिंदगी में 2018 में भी एक विवाद आया था, जब उन्हें ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उस समय पुलिस ने कहा था कि सिद्धू ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि वह कुछ महीनों से नशे के आदी थे और इसे सस्ते दामों पर खरीदते थे.

सोशल मीडिया पर थी अच्छी फैन फॉलोइंग

सोशल मीडिया पर हरमन सिद्धू की अच्छी फैन फॉलोइंग थी. इंस्टाग्राम पर उनके 3,742 फॉलोअर्स, फेसबुक पर 18 हजार फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 13.1K सब्सक्राइबर्स थे. हरमन सिद्धू का निधन न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा सदमा है. उनके फैंस और साथी कलाकार सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके योगदान को याद कर रहे हैं.