कौन हैं हरमन सिद्धू, 37 की उम्र में एक्सीडेंट में गई जान, बेटी के लिए शेयर किया था आखिरी पोस्ट

Harman Sidhu Death: पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई है. उनकी उम्र 37 साल थी. 

कौन हैं हरमन सिद्धू, 37 की उम्र में एक्सीडेंट में गई जान, बेटी के लिए शेयर किया था आखिरी पोस्ट
हरमन सिद्धू का आखिरी पोस्ट वायरल
पंजाब के जाने माने सिंगर हरमन सिद्धू का 37 साल की में उम्र में सड़क हादसे में जान चली गई. पीटीआई के मुताबिक, जब सिंगर की गाड़ी ट्रक से टकराई तो मानसा से अपने गांस खियाला जा रहे थे. वह अपनी वाइफ और बेटी को छोड़ गए हैं. इसी बीच हरमन सिद्धू का आखिरी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. वीडियो में वह अपनी बेटी के साथ नजर आ रहे हैं. पोस्ट देखने के बाद फैंस सिंगर को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं. 

हरमन सिद्धू का आखिरी वीडियो 

वीडियो में हरमन सिद्धू की बेटी छत पर डांस करते हुए नजर आ रही हैं. वीडियो देखने के बाद फैंस इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं और सिंगर को श्रद्धांजलि देते हुए हार्ट ब्रोकन वाली इमोजी के जरिए रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. 

कौन हैं हरमन सिद्धू

हरमन सिद्धू की बात करें तो 37 साल के सिंगर पेपर ते प्यार के लिए फेमस हुए. उनका यह गाना मिस पूजा का था. इसके जरिए हरमन सिद्धू फैंस के बीच पॉपुलर हुए. इसके अलावा उनके गाने मेला, खेती, मोबाइल, पाई गया प्यार, सारी रात पारधी, ठाकेवान जट्टन दा और पिंड हैं. 

ट्रक से टकराई हरमन सिद्धू की कार

रिपोर्ट्स की मानें तो पंजाब के मानसा जिले में पंजाबी गायक हरमन सिद्धू की कार की एक कैंटर ट्रक से टक्कर हो जाने के कारण उनकी मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना उस समय हुई जब गायक सिद्धू मानसा स्थित अपने गांव खियाला कलां लौट रहे थे. ट्रक चालक को पकड़ लिया गया है और इस संबंध में एक मामला दर्ज किया गया है. 

