प्रियंका चोपड़ा को धर्मेंद्र की जेब से मिली थी पहली सैलरी, हीमैन को याद भावुक हुईं देसी गर्ल लिखी लंबी पोस्ट

हिंदी सिनेमा के लीजेंड्री स्टार धर्मेंद्र का निधन हो गया है. 24 नवंबर 2025 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा. फिल्मी पर्दे की हीमैन के जाने की खबर हर किसी को तोड़ गई. तमाम सेलेब्स और करीबियों के बीच धर्मेंद्र के प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर चुकीं प्रिंयका चोपड़ा ने उन्हें याद किया और उनके लिए एक लंबी पोस्ट लिखी. प्रियंका ने लिखा, साल 2001 में फिल्मों में मेरा पहला साइनिंग अमाउंट विजेता फिल्म्स से आया था. मैंने जो पहली हिंदी फिल्में शूट कीं, उनमें से एक उनके बैनर तले, उनके बड़े बेटे के साथ थी.

प्रियंका ने लिखा, "उन्होंने और उनके परिवार ने मुझे इंडस्ट्री में वेलकम महसूस कराया. उस समय जब कोई मुझे नहीं जानता था. बहुत कम लोग बरेली के एक बिल्कुल नए कलाकार के लिए, जो मुंबई में किसी को नहीं जानता था, इस तरह का अपनापन और प्यार दिखा पाते हैं. मैं देओल परिवार को अपने करियर की शुरुआत से जानती हूं. मैंने सनी और बॉबी के साथ कई फिल्मों में काम किया है. यह पर्सनल लगता है और मुझे पता है कि मैं दुनिया में कई और लोगों के साथ यह फीलिंग शेयर करती हूं."

In the year 2001, my first signing amount in the movies came from Vijayta Films.



One of the first Hindi movies I ever shot was under his banner, with his eldest son.

Him and his family, made me feel welcome in the industry, at a time when no one knew me.

Very few people are… pic.twitter.com/e2LUytbvTp — PRIYANKA (@priyankachopra) November 24, 2025

प्रियंका ने आगे लिखा, "कुछ लोग फिल्में छोड़ जाते हैं, कुछ भावनाएं. वह हमें दोनों दे गए हैं. उनकी मौजूदगी मैग्नेटिक थी. उन्होंने अपनी मुस्कान और करिश्मा से एक फ्रेम को ऐसे भर दिया जैसे सिर्फ वही कर सकते थे. यह सिनेमा के लिए एक बड़ा नुकसान है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा रहेगी. जब मैं एक फिल्म सेट पर यह नोट लिख रही हूं, शॉट्स के बीच में, मैं सोच रही हूं कि हममें से कितने लोग हमेशा उनसे इंस्पायर होंगे. एक छोटे से शहर से, जहां कोई गॉडफादर नहीं था और बड़े सपने थे.. उन्होंने एक मुश्किल इंडस्ट्री में अपनी पक्की पहचान बनाई.. और उन्होंने अपने परिवार को भी साथ लिया. एक सच्चा हिंदी फिल्म हीरो. धरमजी, रेस्ट इन पीस. पूरे देओल परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं. ओम शांति."