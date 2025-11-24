आपने सोशल मीडिया पर कभी बनाया है अपना मजाक? प्रियंका चोपड़ा ने किया कुछ ऐसा, 21 साल पुराने लुक की उड़ाई धज्जियां

प्रियंका चोपड़ा कभी भी खुद पर हंसने या मजाक बनाने से पीछे नहीं हटतीं और उनकी लेटेस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी बिल्कुल यही साबित करती है. खुद के बारे में सोचते हुए एक मजेदार मोमेंट में एक्ट्रेस ने अपनी शुरुआती और सबसे मशहूर बॉलीवुड फिल्मों में से एक, 2004 की फिल्म मुझसे शादी करोगी को फिर से याद किया. फिल्म से एक थ्रोबैक स्टिल शेयर करते हुए, प्रियंका अपनी अल्ट्रा-थिन आइब्रो को देखकर हंसे बिना नहीं रह सकीं, जिन्हें उन्होंने कभी दिखाया था.

प्रियंका चोपड़ा ने 'मुझसे शादी करोगी' लुक का मजाक उड़ाया

रविवार (23 नवंबर) को प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मुझसे शादी करोगी से अपनी एक स्टिल पोस्ट की. अपनी अल्ट्रा-थिन आइब्रो लुक शेयर करते हुए, एक्टर ने खुद का मजाक उड़ाया और लिखा, “भगवान का शुक्र है कि मेरी आइब्रो वापस उग आईं”.

प्रियंका चोपड़ा ने ये इंस्टा स्टोरी शेयर की थी.

खूब पसंद की गई थी मुझसे शादी करोगी

डेविड धवन की डायरेक्ट की हुई 2004 की रोमांटिक कॉमेडी में सलमान खान, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा हैं, साथ ही अमरीश पुरी, कादर खान, सतीश शाह और राजपाल यादव सपोर्टिंग रोल में हैं. फिल्म को ऑडियंस से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, यह एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस बनी, और प्रियंका की बढ़ती फिल्मोग्राफी में एक और हिट जुड़ गई. Sacnilk पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस फिल्म का बजट करीब 19 करोड़ है.

प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग फिल्म कौनसी है?

अपनी 2019 की फिल्म द स्काई इज पिंक के बाद, प्रियंका ने अपना फोकस हॉलीवुड पर कर लिया और द मैट्रिक्स रिसरेक्शन्स, लव अगेन, हेड्स ऑफ स्टेट और सिटाडेल जैसे प्रोजेक्ट्स में एक्टिंग की. अब एक्टर SS राजामौली की वाराणसी के साथ इंडियन सिनेमा में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. फिल्म में महेश बाबू भी लीड रोल में हैं और पृथ्वीराज सुकुमारन विलेन का रोल कर रहे हैं. टीजर और टाइटल लॉन्च इवेंट से पहले पृथ्वीराज और प्रियंका के कैरेक्टर पोस्टर रिलीज किए गए थे, लेकिन हैदराबाद में हुए ग्रैंड इवेंट में महेश के फर्स्ट लुक ने सभी को इम्प्रेस किया.