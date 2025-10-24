विज्ञापन

संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी केस के बीच प्रिया सचदेव ने घर में किया हवन, बोली- सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए

प्रिया सचदेव ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर पूजा और हवन की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह अपने बेटे अजारियस और करीबी फैमिली मेंबर के साथ पूजा और हवन कर रही हैं.

नई दिल्ली:

दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की विधवा प्रिया सचदेव और पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर के बीच 30 हजार करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट में जंग छिड़ी हुई है. करिश्मा अपने दोनों बच्चों को कोर्ट में पेश कर उनका हक मांग रही हैं, तो वहीं प्रिया सचदेव भी अपने हक के लिए लड़ रही हैं. मामला दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन है. इस बीच प्रिया ने हाल ही में अपने घर की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वह पूजा और हवन करती नजर आ रही हैं. इस दौरान उनके घर में रिश्तेदारों की भीड़ भी जमा हैं.

प्रिया ने किया पूजा-हवन

प्रिया ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर पूजा और हवन की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह अपने बेटे अजारियस और करीबी फैमिली मेंबर के साथ पूजा और हवन कर रही हैं. हवन में उनके दोस्त और रिश्तेदार भी बैठे नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों के कैप्शन में प्रिया ने लिखा है, 'सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए हमारी प्रार्थना, अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की ओर कदम'. तस्वीर में देख सकते हैं कि प्रिया और संजय का बेटा आग में घी चढ़ा रहा है, एक पुराने फोटो में संजय कपूर को अपने बेटे अजारियस के साथ देखा जा रहा है. इससे पहले संजय की बर्थ एनिवर्सरी पर प्रिया ने उन्हें याद कर एक पोस्ट शेयर किया था.

प्रिया का पति की बर्थ एनिवर्सरी पर पोस्ट

संजय कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर किए पोस्ट में प्रिया ने लिखा था, 'आपने इन शब्दों को बिना बोले ही जीया, आपने ऑर्डर नहीं, बल्कि प्यार से फैमिली को चलाया, आपने गर्व से नहीं, बल्कि साहस से रिश्तों को बनाया, आपने बिना मांगे दिया, क्योंकि देना आपका स्वभाव था, मैंने आपको मुश्किलों के बीच शालीनता से आगे बढ़ते देखा, तसल्ली से बोझ उठाते और हर चुनौती को टारगेट में बदलते देखा, आपने कभी विश्वास की बात नहीं की, आपने उसे जीया, आप एलान करने में नहीं, बल्कि करने में विश्वास करते थे'.


 

