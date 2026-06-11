ऐश्वर्या के साथ जोश और सुष्मिता संग सिर्फ तुम में किया काम, 27 साल अब ऐसी दिखती हैं प्रिया गिल

बॉलीवुड की कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने कम फिल्मों में काम करके भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. उन्हीं में से एक नाम प्रिया गिल का है. साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म ‘जोश' में प्रिया गिल ने शाहरुख खान की प्रेमिका का किरदार निभाया था. इस फिल्म में ऐश्वर्या राय भी अहम भूमिका में थीं, लेकिन प्रिया की मासूमियत और सादगी ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था. इसके बाद फिल्म ‘सिर्फ तुम' में भी उनकी अदाकारी को काफी पसंद किया गया. लंबे समय से फिल्मों और लाइमलाइट से दूर चल रही प्रिया गिल एक बार फिर चर्चा में हैं. उनकी एक नई तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसे देखकर फैंस पुराने दिनों को याद कर रहे हैं. तस्वीर में प्रिया पहले की तरह बेहद प्यारी और सादगी भरे अंदाज में नजर आ रही हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई लेटेस्ट तस्वीर

हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रिया गिल की एक नई फोटो सामने आई है. इस तस्वीर में वह व्हाइट टी-शर्ट, ग्रे जैकेट और कंधे पर बैकपैक लिए दिखाई दे रही हैं. छोटे बालों में उनका लुक काफी अलग और आकर्षक लग रहा है. फोटो देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि समय के साथ उनकी खूबसूरती और भी निखर गई है. फैंस उनकी सादगी और मुस्कान की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. यही वजह है कि यह तस्वीर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है.

‘जोश' और ‘सिर्फ तुम' से मिली थी पहचान

प्रिया गिल ने अपने करियर में भले ही ज्यादा फिल्में नहीं कीं, लेकिन कुछ फिल्मों से उन्होंने खास पहचान बनाई. ‘जोश' में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय जैसे बड़े सितारों के बीच भी उनकी मौजूदगी लोगों को याद रह गई. वहीं फिल्म ‘सिर्फ तुम' में उन्होंने संजय कपूर के साथ काम किया था. इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और प्रिया की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई. उनकी मासूम स्क्रीन प्रेजेंस उस दौर के दर्शकों को काफी पसंद आई थी.

अब फिल्मों से दूर हैं प्रिया गिल

एक समय बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकी प्रिया गिल अब फिल्मी दुनिया से दूर हैं. वह सोशल मीडिया पर भी बहुत कम सक्रिय रहती हैं और अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करती हैं. यही वजह है कि उनकी नई तस्वीर सामने आते ही फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ गई. कई लोग जानना चाहते हैं कि वह इन दिनों क्या कर रही हैं. हालांकि अभिनेत्री ने अपने मौजूदा जीवन को लेकर ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की है. इसके बावजूद उनकी एक झलक ही फैंस को खुश करने के लिए काफी साबित हुई है.

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