भाई दूज पर प्रिया दत्त ने संजय दत्त के साथ शेयर की पुरानी यादें, लिखा- हमारा 'अटूट रिश्ता'...

संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त ने भाई दूज के मौके पर अपने बड़े भाई के लिए पोस्ट शेयर की. प्रिया ने सोशल मीडिया पर अपने भाई संजय और बहन नम्रता दत्त के साथ दो तस्वीरें पोस्ट कीं. इनमें से एक तस्वीर उनके बचपन की थी, जबकि दूसरी तस्वीर तीनों भाई-बहनों की हाल ही की थी. प्रिया ने अपने ऑफिशियल X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) हैंडल पर एक नोट लिखा, जिसमें लिखा था, "साल बीत सकते हैं, लेकिन रिश्ता अटूट है...हर याद, हर हंसी और उस खूबसूरत रिश्ते को संजोकर रखना जो भाई-बहनों को ऐसा बनाता है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता. हैप्पी भाई दूज @duttsanjay! (sic)."

29 जुलाई को प्रिया ने अपने भाई संजय के जन्मदिन पर उनकी कुछ थ्रोबैक तस्वीरें शेयर कीं. 'मुन्ना भाई M.B.B.S.' एक्टर को उनके खास दिन पर विश करते हुए, प्रिया ने लिखा, "हैप्पी बर्थडे भैया. मैं आपको वो सारी खुशियां और सक्सेस दुआ करती हूं जो आप सच में डिज़र्व करते हैं. हम बहस करते हैं, लड़ते हैं, हंसते हैं और साथ में रोते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि मुश्किल समय में हम सब एक साथ खड़े होंगे. एक-दूसरे के लिए हमारा प्यार इसे मुमकिन बनाता है. लव यू भैया. हैप्पी बर्थडे @duttsanjay (लाल दिल और स्पार्कल्स इमोजी) (sic)." बुधवार को टेलीविज़न पर्सनैलिटी नावेद जाफ़री ने अपने सोशल मीडिया पर अपने पुराने दोस्त संजय दत्त और भाई जावेद जाफ़री के साथ एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर पोस्ट की.

तस्वीर में संजय अपने सिग्नेचर रग्ड लुक के हिस्से के तौर पर सफ़ेद कुर्ता और सोने की चेन पहने हुए थे. नावेद और जावेद उनके दोनों तरफ खड़े थे, और तीनों कैमरे के लिए मुस्कुरा रहे थे. अपनी पुरानी दोस्ती की कुछ प्यारी यादें ताज़ा करते हुए, नावेद ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, "संजू भाई से मिलकर हमेशा अच्छा लगता है, वे इतने विनम्र, ज़मीन से जुड़े और कूल पर्सनैलिटी वाले हैं. चाहे कितने भी साल बीत जाएं, उनका अपनापन और सादगी वैसी ही रहती है. उनके साथ बातचीत हमेशा हंसी, कहानियों और पॉजिटिविटी से भरी होती है.