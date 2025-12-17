'धुरंधर फिल्म नहीं है', अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धुरंधर देखने के बाद प्रीति जिंटा का रिएक्शन

'धुरंधर' इन इन दिनों सिनेमाघरों से लेकर सोशल मीडिया पर हर जगह यही नाम गूंज रहा है. अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की आदित्य धर निर्देशित फिल्म को देखकर लोग इसके जमकर कसीदे पद रहे हैं. जो ये फिल्म देख रहा है खुद को इसकी तारीफ करने से रोक नहीं पा रहा है. सेलेब्स से लेकर क्रिटिक्स और ऑडियंस हर कोई इसे देख रहा है. बॉलीवुड के कई सेलेब्स धुरंधर देखने के बाद इसकी तारीफ कर चुके हैं. अब इस लिस्ट में प्रीति जिंटा भी शामिल हो गई हैं. प्रीति ने हाल ही में धुरंधर देखी है और वो खुद को इसकी तारीफ करने से रोक नहीं पाईं. उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफ में एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है. प्रीति का पोस्ट खूब वायरल हो रहा है. इस पोस्ट पर डायरेक्टर आदित्य धर ने भी कमेंट करके उनका शुक्रिया अदा किया है. आइए आपको बताते हैं प्रीति ने क्या लिखा है.

Today was a fun day. After a long time I saw a movie in a theatre by myself. The afternoon show was Packed & WOW what a ride it was ! It's probably one of the best films I have seen in a long time. Raw & real, adorned with flawless performances by @RanveerOfficial , Akshaye,… pic.twitter.com/r0AoXKsWBb — Preity G Zinta (@realpreityzinta) December 17, 2025

प्रीति जिंटा ने कुछ तरह बांधे तारीफों के पुल

प्रीति जिंटा ने अपने ट्वीट (X) में लिखा कि, 'आज का दिन मेरे लिए बहुत खास रहा. काफी लंबे समय बाद मैने कोई फिल्म थिएटर में अकेले बैठकर देखी और वो भी हाउसफुल शो में. साढ़े तीन घंटे कब बीत गए, इसका एहसास ही नहीं हुआ. ये सफर किसी रोलरकोस्टर राइड जैसा था और लंबे समय बाद ऐसी बेहतरीन फिल्म देखने का मौका मिला. धुरंधर रॉ है, रियल है और दिल से बनी हुई फिल्म है. इसे दोबारा देखने का मन अभी से कर रहा है.

ये सिर्फ फिल्म नहीं, देशभक्तों के नाम लिखा गया लव लेटर

'इस फिल्म का हर किरदार अपनी छाप छोड़ता है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर, माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन सभी शानदार हैं. म्यूजिक बेहतरीन है. ये फिल्म नहीं है, बल्कि हर उस देशभक्त के लिए लिखा गया एक लव लेटर है, जो देश की रक्षा के लिए खतरे के सामने खड़ा होता है. डायरेक्टर आदित्य धर ने दिल से काम किया है और ये फिल्म बड़े पर्दे पर देखी जानी चाहिए.'

आदित्य धर ने दिया ये रिएक्शन

प्रीति जिंटा के पोस्ट पर आदित्य धर ने भी जवाब देकर उनका शुक्रिया अदा किया है. उन्होंने लिखा- हाय प्रीति मैम,आपके शब्दों मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं. जब कोई फिल्म जो विश्वास और दिल से बनाई गई हो वो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचती है जो सिनेमा को वैसे ही महसूस करता है जैसे आप करते हैं तो इसका बहुत मतलब होता है. धुरंधर उन अनगिनत अनजान पुरुषों और महिलाओं की है जिन्हें आपने इतनी खूबसूरती से सराहा है -उन्हें देखने के लिए और हमें देखने के लिए धन्यवाद. शब्दों से परे आभारी जय हिन्द.'