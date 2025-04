प्रीति जिंटा ने मुश्किल मैच में KKR को हराने की खुशी में युजवेंद्र चहल को लगाया गले, फैन्स बोले- कितनी अच्छी मालकिन है

एक्ट्रेस और पंजाब किंग्स (PBKS) की को-ओनर प्रीति जिंटा लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के मौजूदा आईपीएल 2025 टूर्नामेंट में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मैच जीतने वाली परफॉर्मेंस काफी खुश नजर आईं. प्रीति ने मैच के बाद युजवेंद्र को गले लगाकर साबाशी दी. मंगलवार (15 अप्रैल) को युजवेंद्र ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच का रुख पलट दिया, उन्होंने चार महत्वपूर्ण विकेट लिए जिससे PBKS को KKK पर 16 रनों से जीत हासिल करने में मदद मिली. यह मैच चंडीगढ़ के मुल्लानपुर में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया.

इस मैच से पहले इस सीजन में सिर्फ दो विकेट लेने वाले युजवेंद्र ने 4 विकेट/28 रन की शानदार पारी के साथ अपनी काबिलियत साबित की और इस प्रोसेस में अपनी टीम को आईपीएल इतिहास में अब तक के सबसे कम स्कोर को डिफेंड करने में मदद की. 112 रनों के मामूली टार्गेट का पीछा करते हुए KKR 9 ओवर के बाद 72/3 से लड़खड़ाते हुए 15.1 ओवर में 95 रन पर ऑल आउट हो गई.

जीत के बाद फ्रैंचाइजी की को-ओनर प्रीति खुशी से झूम उठीं. वह मैदान पर पहुंचीं जहां उन्होंने युजवेंद्र को गले लगाया और उनसे बातचीत की. यह मोमेंट कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आया. फैन्स ने उनके और खिलाड़ियों के बीच के बॉन्ड की तारीफ की. वीडियो में वह क्रिकेटर से बात करते हुए बेहद खुश नजर आ रही हैं. एक वीडियो में प्रीति मैच के रोमांच को फिर से जी रही थीं और एक्साइटमेंट को बयां करते हुए अपने कांपते हाथों को दिखा रही थीं.

Preity Zinta was really happy with performance of Punjab Kings Today.

congrats @PunjabKingsIPL for a thriller victory.