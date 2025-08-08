प्रीति जिंटा के पति की 10 रेयर फोटो, 5वीं देख कहेंगे- अच्छा हुआ बॉलीवुड में नहीं की डिंपल गर्ल ने शादी

बॉलीवुड की डिंपल गर्ल के नाम से प्रीति जिंटा को जाना जाता है, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से 2000 के दशक को और भी खूबसूरत बना दिया. इस दौरान उन्होंने कई हिट फिल्में दीं. हालांकि वह काफी समय से अभी फिल्मी दुनिया से दूर हैं. लेकिन आईपीएल में अपनी क्रिकेट टीम को चीयर करते हुए उनकी मौजूदगी अक्सर दर्शकों का दिल जीत लेती हैं. लेकिन इसके अलावा प्रीति जिंटा के इंस्टाग्राम पर भी फैंस का दिल जीतती हैं, जिसमें वह पति जीन गुडइनफ और बच्चों के साथ तस्वीरें शेयर करती हुई नजर आती हैं. वहीं फैंस भी खूब प्यार लुटाते हुए नजर आते हैं.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि प्रीति जिंटा ने एक अमेरिकी फाइनेंस एनालिस्ट जीन गुडइनफ से शादी की है. दोनों की मुलाकात लॉस एंजिल्स में हुई थी.

करीब पांच साल तक प्रीति जिंटा ने जीन गुडइनफ को डेट किया और 29 फरवरी 2016 को उन्होंने एक निजी समारोह में शादी कर ली.

कपल अपनी प्राइवेसी को लेकर काफी सजग है. हालांकि प्रीति जिंटा सोशल मीडिया पर जीन और परिवार के साथ खास पलों को शेयर करती रहती हैं.

जीन गुडइनफ एक सफल फाइनेंस प्रोफेशनल हैं, जो वर्तमान में NLine Energy Inc. में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (प्रोडक्ट एंड फाइनेंस) के रूप में कार्यरत हैं.

इससे पहले,जीन गुडइनफ ने बैंक ऑफ अमेरिका में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और Interthinx में डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रूप में काम किया था.

जीन गुडइनफ ने USC मार्शल स्कूल ऑफ बिजनेस से फाइनेंस और मार्केटिंग में MBA की डिग्री हासिल की है.

प्रीति जिंटा और जीन के दो जुड़वां बच्चे जय और जिया हैं. कपल के बच्चों का जन्म 2021 में सरोगेसी के जरिए हुआ था.

प्रीति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़े रखना चाहती हैं, और जीन, जो एक अग्नोस्तिक हैं, इस बात का सपोर्ट करते हैं.

प्रीति ने एक इंटरव्यू में मजाकिया अंदाज में कहा कि जीन खुशकिस्मत हैं कि उनकी शादी एक भारतीय महिला से हुई, क्योंकि इससे उन्हें भारतीय संस्कृति और त्योहारों का अनुभव मिलता है. होली, करवा चौथ जैसे त्योहारों में जीन प्रीति के साथ उत्साह से हिस्सा लेते हैं.

प्रीति ने यह भी खुलासा किया कि सलमान खान ने जीन को कुछ हिंदी गालियां सिखाईं, जो वह मजाक में इस्तेमाल करते हैं.

बता दें, कपल लॉस एंजिल्स में एक शानदार घर में रहता है और 2023 में मुंबई के बांद्रा में ₹17.01 करोड़ का एक अपार्टमेंट भी खरीदा था.