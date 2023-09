प्रेग्नेंट स्वरा भास्कर ने शेयर की फोटो, बच्चे के इंतजार में एक्साइटेड दिखे दोनों

स्वरा ने कैप्शन में लिखा, Out and about.. while I wait for 👶🏽 to arrive!. एक बार तो ऐसा लगा कि फहद ऑपरेशन थियेटर के बाहर हैं और स्वरा भास्कर डिलिवरी के लिए डॉक्टर्स के देख रेख में हैं. बता दें कि हाल में फहद ने स्वरा के लिए एक बेबी शावर पार्टी भी रखी थी. स्वरा के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि यह उनके लिए सरप्राइज था. वह अपनी पूरी फैमिली और दोस्तों के साथ केक काटतीं और सेलिब्रेट करती नजर आईं.

सवरा का प्रेग्नेंसी शूट भी हुआ था वायरल

स्वरा भास्कर ने एक बेबी बंप वाला फोटोशूट भी करवाया था. इस फोटोशूट की तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं. उनकी ऑरेंज थाई हाई स्लिट ड्रेस ने सभी को खूब इंप्रेस किया. फैन्स ने तारीफ करने के साथ-साथ स्वरा को इस नए सफर के लिए बधाई भी दी.