धुरंधर के बाद बढ़े अक्षय खन्ना के भाव तो हाथ से निकली हिट फिल्म, प्रकाश राज ने शुरू की शूटिंग इशारों में बोले मैंने किसी को...

दृश्यम 3 पिछले काफी दिनों से चर्चा में थी. अब इसे लेकर ताजा खबर ये है कि एक्टर प्रकाश राज ने अजय देवगन की इस फिल्म को जॉइन कर लिया है. मतलब वो अब दृश्यम 3 का हिस्सा हैं. एक्टर ने कन्फर्म किया है कि उन्होंने इस पॉपुलर थ्रिलर फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट की शूटिंग शुरू कर दी है. इस चर्चा के बीच प्रकाश ने सोशल मीडिया पर चल रही उन अफवाहों पर भी बात की, जिनमें कहा जा रहा था कि वह अक्षय खन्ना की जगह ले रहे हैं, और अटकलों को और बढ़ने से पहले ही सब कुछ साफ कर दिया.

दृश्यम 3 के बारे में ऑफिशियली अनाउंस करते हुए, प्रकाश ने X पर लिखा, "हिंदी में इस दिलचस्प फ्रेंचाइजी #Drishyam3 की शूटिंग शुरू कर दी है. एक शानदार टीम और एक शानदार रोल के साथ. मुझे यकीन है कि आपको यह पसंद आएगी. (और हां मैं किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा हूं..)."

अक्षय खन्ना की एग्जिट पर हुआ था विवाद

प्रकाश राज की एंट्री अक्षय खन्ना के प्रोजेक्ट से बाहर होने के बाद हुई है, जिससे एक्टर और फिल्म के प्रोड्यूसर्स के बीच तनाव बढ़ गया है. प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने बताया कि खन्ना ने 5 दिसंबर, 2025 को धुरंधर की रिलीज से ठीक एक दिन पहले फिल्म छोड़ दी, जबकि उनके पास साइन किया हुआ एग्रीमेंट था और कई बार बातचीत के बाद फीस भी तय हो गई थी.

बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में, पाठक ने कहा, "हमने अक्षय खन्ना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था. कई बार बातचीत के बाद उनकी फीस तय हो गई थी. उन्होंने विग पहनने पर जोर दिया, लेकिन अभिषेक पाठक ने बताया कि इससे कंटिन्यूटी पर असर पड़ेगा. वह शुरू में मान गए, लेकिन बाद में उनके आस-पास के लोगों ने कहा कि वह इसमें बेहतर दिखेंगे, और उन्होंने फिर से यह मांग उठाई."

Started shooting for this engaging franchise #Drishyam3 in hindi. With a wonderful team and a scintillating role to play . Im sure you will love it . ❤️❤️❤️( and yes im not replacing anyone..) 😛😛😛 — Prakash Raj (@prakashraaj) February 10, 2026

प्रोड्यूसर के मुताबिक, टीम बातचीत के लिए तैयार थी, लेकिन आखिर में उन्हें बताया गया कि खन्ना अब फिल्म में काम नहीं करना चाहते. शूटिंग पास आने पर मेकर्स उनके बिना ही आगे बढ़ गए.

पाठक ने एक्टर के बारे में भी कड़ी बातें कहीं, सोलो लीड के तौर पर उनकी बॉक्स-ऑफिस क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया और सेट पर नखरे करने का आरोप लगाया. पाठक ने कहा, "एक समय था जब अक्षय कुछ भी नहीं थे." और कहा कि एक्टर की हालिया सफलता ने शायद उन्हें अपने स्टारडम को ज्यादा आंकने पर मजबूर कर दिया है. उन्होंने आगे जोर दिया कि दृश्यम, धुरंधर और छावा जैसी फिल्मों को अजय देवगन, रणवीर सिंह और विक्की कौशल ने लीड किया था.

दृश्यम 3 के बारे में

इस फिल्म को अभिषेक पाठक डायरेक्ट करने वाले हैं. उन्होंने दृश्यम 2 से डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था. दृश्यम फ्रेंचाइजी ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त सफलता पाई है. मोहनलाल और मीना के लीड रोल वाली ओरिजिनल मलयालम फिल्म दिसंबर 2013 में रिलीज हुई थी और उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई थी. अजय देवगन के लीड रोल में इसका हिंदी रीमेक 2015 में थिएटर में आया था और इसे भी उतना ही पसंद किया गया था.