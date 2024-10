प्रकाश राज ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक, बोले- वो इंसान जिसने कई जिंदगियों को...

बॉलीवुड के बड़े सितारों ने टाटा समूह के मानद चेयरमैन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है. वहीं एक्टर प्रकाश राज ने भी दिग्गज को श्रद्धांजलि देते हुए एक्स पर एक ट्वीट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, वो इंसान जिसने कई जिंदगियों को प्रेरणा दी है और कई को छुआ है. शुक्रिया रतन टाटा सर, आपको याद करेंगे. RIP.इस पोस्ट को शेयर करते ही फैंस ने भी रिएक्शन शेयर कर दिया है. एक्टर के अलावा अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा और सलमान खान ने भी सोशल मीडिया पर रिएक्शन शेयर किया है और श्रद्धांजलि दी है.

A man who inspired and touched many lives.. Thank you #RatanTata sir 🙏🏿🙏🏿🙏🏿 will miss you RIP 💔💔💔💔 pic.twitter.com/ngAtEau9MR — Prakash Raj (@prakashraaj) October 10, 2024

अक्षय कुमार ने एक भावुक नोट के साथ उन्हें विदाई दी. लिखा, "दुनिया एक ऐसे व्यक्ति को विदाई दे रही है जिसने सिर्फ एक साम्राज्य से अधिक का निर्माण किया. श्री रतन टाटा के निधन के बारे में सुनकर दिल टूट गया. दयालुता, नवाचार और नेतृत्व की उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. शांति से आराम करें, एक सच्चे किंवदंती. ओम शांति."

The world bids farewell to a man who built more than just an empire. Heartbroken to hear about the passing of Shri Ratan Tata. His legacy of kindness, innovation, and leadership will continue to inspire generations. Rest in peace, a true legend. Om Shanti 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) October 10, 2024

Sir Ratan Tata showed us that true success is measured by the lives we touch. Grateful for his inspiration, and for teaching us to lead with kindness. True legacies are built on what we leave behind… Thank you for everything, Sir 🙏🏼 pic.twitter.com/uFnFfyPKoO — Shraddha (@ShraddhaKapoor) October 9, 2024

श्रद्धा कपूर ने लिखा, "सर रतन टाटा ने हमें दिखाया कि सच्ची सफलता का मापदंड उन लोगों के जीवन से है, जिन्हें हम छूते हैं. उनकी प्रेरणा और दयालुता के साथ आगे बढ़ने की कला ने हमें बहुत कुछ सिखाया और इसके लिए मैं उनकी आभारी हूं. सच्ची विरासतें उस पर बनती हैं, जो हम पीछे छोड़ते हैं... हर चीज के लिए धन्यवाद, सर."

Deeply saddened by the tragic news of Shri Ratan Tata. He upheld the values of integrity, grace, dignity through everything he did and was truly an icon and Taj of India. RIP Sir 🙏, You have touched so many lives 🙏 — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) October 10, 2024

Deeply saddened by the passing of Mr. Ratan Tata. — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 9, 2024

सलमान खान ने व्यक्त किया, "श्री रतन टाटा के निधन से बहुत दुखी हूं." अनुष्का शर्मा ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, "श्री रतन टाटा के दुखद समाचार से बहुत दुखी हूं. उन्होंने अपने हर काम के माध्यम से ईमानदारी, शालीनता और गरिमा के मूल्यों को बनाए रखा और वास्तव में भारत के एक आइकन और रत्न थे. आपने बहुत से लोगों के जीवन को छुआ है.