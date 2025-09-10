नेपाल में जारी हिंसा के बीच एक्ट्रेस ने कैंसल की नेपाल ट्रिप, बोलीं- वहां के हालात परेशान करने वाले हैं

यूट्यूबर से एक्ट्रेस बनीं प्राजक्ता कोली नेपाल में बढ़ती हिंसा और अशांति से काफी डिस्टर्ब हैं और देश से आ रही तस्वीरों और रिपोर्टों ने उन्हें बेहद परेशान कर दिया है. उन्होंने नेपाल की अपनी ट्रिप कैंसल करने का फैसला किया है और इस अशांति से प्रभावित लोगों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है. मंगलवार (9 सितंबर) को प्राजक्ता ने इंस्टाग्राम पर नेपाल में जारी अशांति पर अपनी चिंता और दुख व्यक्त किया. उन्होंने प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना और एकजुटता व्यक्त करने के लिए अपनी स्टोरीज पर एक नोट पोस्ट किया.

प्राजक्ता ने अपने नोट में लिखा, "नेपाल में कल जो हुआ वह वाकई दिल दहला देने वाला है. ऐसे समय में किसी भी तरह का जश्न मनाना अनुचित लगता है." एक्ट्रे ने आगे कहा, "मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस त्रासदी को झेला है. मैं वहां जाने और सभी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन अभी सही समय नहीं है. उम्मीद है कि मैं जल्द ही आप सभी से मिल पाऊंगी."

प्राजक्ता कोली ने ये पोस्ट शेयर की थी.

मंगलवार (9 सितंबर) को एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने भी नेपाल में प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई और इसे देश के लिए 'काला दिन' बताया. नेपाल की रहने वाली मनीषा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खून से सने जूते की एक तस्वीर नेपाली भाषा में एक संदेश के साथ साझा की. अनुवादित पोस्ट में लिखा था: "आज नेपाल के लिए एक काला दिन है. जब जनता की आवाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश और न्याय की मांग का जवाब गोलियों से दिया जाता है."

नेपाल में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन

नेपाल में व्यापक जन विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है, जिसके कारण प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा. नेपाल सरकार द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स और रेडिट जैसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने के बाद ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुए.