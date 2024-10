इस फिल्म में हीरो से लेकर भूत तक बनेंगे प्रभास, 400 करोड़ की फिल्म में निभाएंगे ट्रिपल रोल

प्रभास साउथ की उन कलाकारों में से एक हैं, जिनकी फिल्मों पर मेकर्स करोड़ों रुपये दाव पर लगाते हैं. प्रभास की ज्यादातर फिल्मों का अच्छा-खासा बजट होता है. बाहुबली एक्टर बैक टू बैक कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं. प्रभास की आने वाली सभी फिल्मों का बजट अच्छा-खासा है. उनकी अगली फिल्म का नाम द राजा साब है. बीते दिनों इस फिल्म से जुड़ा प्रभास का लुक सामने आया है. मारुति द्वारा निर्देशित यह एक हॉरर-कॉमेडी थ्रिलर है. इस फिल्म में प्रभास के साथ मालविका मोहनन और निधि अग्रवाल भी हैं.

मीडिया में चल रही अफवाहों की मानें तो द राजा साब में प्रभास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन किरदार निभा सकते हैं. अब तक के आये पोस्टर्स में प्रभास के दो लुक देखने को मिले हैं. एक पोस्टर में वह यंग और दूसरे में उनका लुक बूढा दिख रहा है. लेकिन अब, एक नए ट्विट ने एक्टर के फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. बताया जा रहा है कि फिल्म द राजा साब में प्रभास भूत का किरदार भी निभा सकते हैं! हालांकि इसको लेकर अभी तक मेकर्स की ओर से किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई है.

