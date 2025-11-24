धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में इतनी टाइट थी सिक्योरिटी, स्टार किड को नहीं मिली एंट्री, फोन पर करवानी पड़ी बात

धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कहा. उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले श्मशान घाट पर हुआ. इस मौके पर सुरक्षा इतनी चाक चौबंद थी कि मीडिया, पैपराजी या किसी भी फैन को अंदर घुसने की इजाजत नहीं थी. इंतजाम ऐसा था कि कोई परिंदा भी पर ना मार पाए. इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है जिसे देखकर ये बात और पुख्ता हो जाती है. वीडियो में आप देखेंगे कि राज बब्बर के बेटे को गेट पर रोका जाता है और उन्हें एक बार में अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती.

वहां मौजूद पैपराजी आवाज लगाते सुनाई देते हैं कि जाने दो राज बब्बर का लड़का लेकिन सिक्योरिटी स्टाफ ने उन्हें केवल यही सुनकर जाने की इजाजत नहीं दी. आप देखेंगे कि वहां मौजूद एक शख्स किसी को फोन लगाता है फिर आर्य बब्बर को बात करने को कहता है. आर्य बात करते हैं और तब कहीं जाकर उन्हें अंदर जाने का मौका मिलता है.



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्मशान घाट के बाहर अच्छी खासी भीड़ थी और लोगों का आंखें नम थीं. उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड के कई स्टार्स पहुंचे. धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी अपने पति को अंतिम विदाई देने के लिए श्मशान घाट पर पहुंची. बेटी ईशा देओल भी अपने पिता के अंतिम दर्शन करने के लिए श्मशान घाट आईं. ईशा के चेहरे पर पिता को खोने का दुख साफ दिखाई दे रहा था और उनकी आंखों में आंसू थे. धर्मेंद्र के पोते करण देओल भी अपने दादा को अंतिम विदाई देने के लिए वहां पहुंचे.

बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स भी धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए श्मशान घाट पहुंचे. हिंदी सिनेमा के दिग्गज अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन और नाती अगस्त्य नंदा के साथ श्मशान पहुंचे. आमिर खान भी वहां नजर आए. धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए विद्या बालन के पति सिद्धार्थ रॉय कपूर भी श्मशान घाट पहुंचे.