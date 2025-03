सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच पूरी होने पर पूजा भट्ट को क्यों याद आया अक्षय कुमार का ट्वीट, 5 साल पुरानी बात का क्या है कनेक्शन?

Central Bureau of Investigation (CBI) ने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच पूरी की, जिसमें पुष्टि की गई कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी. एजेंसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई सबूत नहीं मिला और मामले से जुड़ी सभी साजिशों को खारिज कर दिया. इसने एम्स के निष्कर्षों को कनफर्म किया, जिसने पहले ही निष्कर्ष निकाला था कि उनकी मौत आत्महत्या थी. पूजा भट्ट ने सीबीआई रिपोर्ट पर रिएक्शन दिया. एक्ट्रेस ने अक्षय कुमार के 2020 के ट्वीट को कोट-ट्वीट किया और लिखा, "सीबीआई की 22 मार्च, 2025 की क्लोजर रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या के रूप में पुष्टि की गई है, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं है. #रिया चक्रवर्ती और दूसरे लोगों को बेगुनाह बताया गया है. सच्चाई की जीत हुई है #प्रार्थनाएं सुनी गईं."

अक्षय कुमार के पुराने ट्वीट में लिखा था, "SC ने CBI को सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच करने का निर्देश दिया. सच्चाई की हमेशा जीत हो #प्रार्थनाएँ" पूजा ने अक्षय के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए रिएक्शन दिया तो फैन्स भी काफी हैरान नजर आए. इस पर अक्षय कुमार के फैन्स के मिक्स रिएक्शन भी देखने को मिले.

The CBI's March 22, 2025, closure report confirms Sushant Singh Rajput's death as suicide with no foul play, clearing #RheaChakraborty and others. The truth has prevailed 🙏 #Prayers answered. https://t.co/WrpZw2COi6