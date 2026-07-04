Peddi OTT release: राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेद्दी' इस दिन से होगी Netflix पर होगी स्ट्रीम, यहां जानें

बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी के बाद, राम चरण की ब्लॉकबस्टर स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म 'पेद्दी' अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है. यह फिल्म 2026 की सबसे बड़ी तेलुगु हिट फिल्मों में से एक बनी और जल्द ही स्ट्रीमिंग के लिए ओटीटी पर एवलेबल होगी. दर्शक घर बैठे इस एक्शन से भरपूर एंटरटेनर फिल्म का मजा ले सकेंगे.

नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदे

मेकर्स ने कन्फर्म किया है कि 'पेद्दी' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. यह फिल्म 9 जुलाई से प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है. यह फिल्म OTT पर कई भाषाओं में रिलीज होगी, जिससे यह पूरे भारत में दर्शकों तक पहुंच सकेगी. बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी 'पेद्दी' 4 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और उस साल की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट फिल्मों में से एक साबित हुई.

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इस स्पोर्ट्स ड्रामा की तारीफ राम चरण के जबरदस्त मेकओवर, इमोशनल परफॉर्मेंस, बड़े पैमाने पर दिखाए गए एक्शन सीन और ए.आर. रहमान के म्यूजिक के लिए की गई है. यह फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक है और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, भले ही क्रिटिक्स ने इसकी स्क्रीनप्ले के कुछ पहलुओं पर मिली-जुली राय दी थी.

एआर रहमान के म्य़ूजिक ने डाल दी जान

इस फिल्म में राम चरण के साथ जान्हवी कपूर मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म की स्टार कास्ट में शिवा राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु, बोमन ईरानी और रवि किशन जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान ने तैयार किया है.

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अब फिल्म की OTT रिलीज की चर्चा हो रही है क्योंकि सिनेमाघरों में इसकी सफल स्क्रीनिंग का दौर खत्म होने वाला है. नेटफ्लिक्स पर आने से 'पेद्दी' (Peddi) को और ज्यादा दर्शक मिल सकते हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो इसे सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे.