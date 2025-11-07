बिहार चुनाव में एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, जानें नेटवर्थ में कौन किस पर भारी

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भोजपुरी सिनेमा के दो दिग्गज कलाकार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की नेटवर्थ की काफी चर्चा हो रही है. लोकप्रिय गायक-अभिनेता खेसारी लाल यादव राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) से छपरा सीट पर उतरे हैं. वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं. देखा जाए तो भोजपुरी सिनेमा के दो दिग्गज सुपरस्टार एक-दूसरे के आमाने सामने है. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि नेटवर्थ के मामले में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में से कौन आगे है.

चुनावी हलफनामे के अनुसार खेसारी लाल यादव की कुल नेटवर्थ 24.81 करोड़ रुपये घोषित की है. उनका असली नाम शत्रुहन यादव है. जिन्होंने हलफनामे में चल-अचल संपत्ति का ब्योरा दिया. चल संपत्ति 16.89 करोड़ रुपये की है, जिसमें 3 करोड़ रुपये की लग्जरी लैंड रोवर कार, 35 लाख रुपये का सोना और बैंक जमा शामिल हैं. अचल संपत्ति 7.91 करोड़ रुपये की है, जो मुख्य रूप से बिहार और अन्य राज्यों में जमीन व मकानों पर आधारित है. उनकी पत्नी चंदा यादव की चल संपत्ति 90 लाख और अचल 6.49 करोड़ रुपये है. 2023-24 में उनकी आय 73.5 लाख रुपये रही, जो पिछले वर्षों से थोड़ी घटी है. खेसारी का सफर गरीबी से शुरू हुआ—बचपन में गाय चराई, दूध बेचा और दिल्ली में लिट्टी-चोखा की ठेला लगाई. आज 100 से अधिक फिल्मों और 5000 गीतों के बाद वे राजनीति में कदम रख चुके हैं. छपरा में भाजपा के कब्जे को तोड़ने की कोशिश में वे युवाओं का समर्थन जुटा रहे हैं.

वहीं, पवन सिंह की नेटवर्थ 16.75 करोड़ रुपये से ज्यादा है है. जिसमें 1.39 करोड़ की मोटरसाइकिल, तीन कारें, 31 लाख की ज्वेलरी और बैंक बैलेंस शामिल हैं. अचल संपत्ति 11.70 करोड़ रुपये की है आरा और पटना में कृषि व व्यावसायिक भूमि, मुंबई और लखनऊ में पांच आवासीय संपत्तियां. 2022-23 में उनकी आय 51.58 लाख रही. पवन सिंह भोजपुरी हिट गानों व फिल्मों के बाद राजनीति में उतरे, लेकिन सात आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं. उनकी दौलत संगीत व व्यापार से बनी है, जो बिहारी प्रवासियों को प्रेरित करती है.