फिल्म ‘ताज स्टोरी ‘ को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर बोले परेश रावल

परेश रावल और जाकिर हुसैन की आने वाली फिल्म ‘ताज स्टोरी’ इन दिनों चर्चा में भी है और विवादों में भी. वजह वही पुरानी बहस क्या ताजमहल किसी शिव मंदिर को तोड़कर बनाया गया था?

नई दिल्ली:

परेश रावल और जाकिर हुसैन की आने वाली फिल्म ‘ताज स्टोरी' इन दिनों चर्चा में भी है और विवादों में भी. वजह वही पुरानी बहस क्या ताजमहल किसी शिव मंदिर को तोड़कर बनाया गया था? कहा जाता है कि ताजमहल के परिसर में 22 बंद कमरे हैं, जिन्हें आज तक खोला नहीं गया है, और इन्हीं कमरों में इस जगह पर कभी मंदिर होने के सबूत मिल सकते हैं. यही मुद्दा अब फिर से सुर्खियों में है, इस बार परेश रावल की फिल्म ‘ताज स्टोरी' के साथ.

फिल्म को लेकर बीजेपी के एक नेता और एक वकील ने कोर्ट में याचिका दायर की है. बीजेपी नेता का कहना है कि यह फिल्म 2022 में उनकी दायर की गई याचिका से प्रेरित है, लेकिन फिल्म बनाने वालों ने उनसे कोई अनुमति नहीं ली. उनका यह भी कहना है कि उन्हें फिल्म की स्क्रीनिंग दिखाई जानी चाहिए. वहीं वकील शकील अब्बास की याचिका में कहा गया कि यह फिल्म हिंदू और मुसलमानों के बीच माहौल खराब कर सकती है.

इन याचिकाओं पर जब परेश रावल से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा, “नहीं, वो पीआईएल फिल्म रोकने के लिए नहीं थी, बस न्यायपालिका से रिक्वेस्ट थी कि वे खुद देख लें. स्क्रीनिंग के लिए. लेकिन फिल्म तो पहले ही सीबीएफसी से पास हो चुकी है. हमने जो ‘योगी' नाम की फिल्म बनाई थी, उसमें तो उल्टा हुआ था. तब सीबीएफसी सर्टिफिकेट नहीं दे रही थी, हम कोर्ट गए, जजों ने खुद फिल्म देखी और कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है. यहां तो फिल्म को पहले ही सर्टिफिकेट मिल चुका है, फिर भी कोर्ट से देखने की मांग की जा रही है. ज्यूडिशियरी समझदार है, पता नहीं क्यों बेवजह इतना शोर मचाया जा रहा है.”

परेश रावल ने आगे कहा, “हमारा इरादा तो दूर-दूर तक हिंदू-मुसलमान का विवाद खड़ा करने का नहीं था. कोई फिल्म इसके लिए थोड़े ही बनाता है! क्या कोई इतना पैसा सिर्फ दंगा कराने के लिए लगाएगा? उससे तो कम पैसे में भी दंगा हो सकता है.” ‘ताज स्टोरी' इस शुक्रवार यानी 31 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है. रिलीज़ से पहले ही फिल्म पर आपत्तियां और विरोध सामने आ चुके हैं, लेकिन दर्शक फिल्म को लेकर क्या राय बनाते हैं, ये तो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा.

