पंचायत सीजन 3 का निकला बागपत की मशहूर चाट फाइट से कनेक्शन, तीन साल बाद चाचा फिर बने सोशल मीडिया चैंपियन

Panchayat 3 : अमेजॉन प्राइम वीडियो की लोकप्रिय वेब सीरीज पंचायत का सीजन 3 रिलीज हो चुका है. इस वेब सीरीज का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. पंचायत 3 में इस बार कई नए किरदारों के साथ नए-नए घटनाक्रम भी देखने को मिले हैं. फिर चाहे भूषण उर्फ बनराकस की राजनीति हो या फिर विधायक के साथ प्रधान जी और सचिव जी के साथ झगड़ा. इतना ही नहीं पंचायत 3 में इस बार मशहूर बागपत की लड़ाई भी देखने को मिली है, जिसे देख दर्शक काफी एक्साइटेड हो सकते हैं.

दरअसल साल 2021 में बागपत में चाटवालों की फाइट हुई थी. इस फाइट ने देशभर का ध्यान अपनी ओर खींचा था. इस फाइट में एक चाचा खूब वायरल हुए थे, जिस पर आज भी सोशल मीडिया पर मीम्स देखने को मिलते हैं. अब पंचायत 3 के आखिरी एपिसोड में प्रधान जी, सचिव जी और उप प्रधान का बनराकस, विधायक और बिनोद के साथ जो झगड़ा देखने को मिलता है. उस देख हर किसी को बागपत की मशहूर चाट फाइट याद आ जाएगी. जिसे बैट ऑफ बागपत भी कहते हैं.

So they recreated famous battle of bagpat in #Panchayat Season 3 🤣🤣😭 pic.twitter.com/UmOp6awrJx — Tarique Hasan || Tofi (@tariquespeaks) May 28, 2024

So they recreated famous battle of bagpat in #Panchayat Season 3 🤣🤣 pic.twitter.com/L7YCU8rl0F — ShivRaj Yadav (@shivayadav87_) May 28, 2024

Me and my boys at principal office after playing WWE in the recess time#Panchayat pic.twitter.com/UoZTvkJmwl — विक्रम 𝘬ꪊꪑꪖ𝘳 🐦🪅 (@printf_meme) May 28, 2024

आपको बता दें कि अगर कहानी की बात करें तो पंचायत के जहां पहले चार एपिसोड उदास रस से सराबोर हैं और इंसान की जिंदगी की कई मजबूरियों और रंग को दिखाते हैं, वहीं पांचवें एपिसोड से प्रधानजी और उनकी टीम का ड्रामा शुरू हो जाता है और वो सब बातें नजर आने लगती हैं जो पंचायत के फैन्स चाहते हैं. बेशक कहानी थोड़ी स्लो चलती है, लेकिन वेब सीरीज का आखिरी और आठवां एपिसोड सारी कमियों को पूरा कर जाता है. सीधी सादी पंचायत अंत आते-आते मिर्जापुर में तब्दील हो जाती है. यही नहीं, आखिरी एपिसोड का अंत जब देखेंगे तो हो सकता है आपको 2021 के फेमस बागपत चाट युद्ध की यादें ताजा हो जाएं.