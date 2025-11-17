MBBS की पढ़ाई करने के बाद बना सिंगर, 15 साल किया म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज, गाते समय पहनता है मां का मंगलसूत्र

फिल्म इंडस्ट्री में कई स्टार्स और सिंगर्स ऐसे हैं, जो अच्छा खासा जॉब प्रोफाइल छोड़कर आए हैं और आज भी यह चलन कायम है. इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें एक नाम उस सिंगर का भी है, जो एमबीबीएस डॉक्टर था और ऑर्थोपेडिक्स में एमएस कर चुका था. बावजूद इसके उसने अपना सिंगिंग का सपना पूरा किया. एक दौर था जब कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम, अल्का याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति जैसे दिग्गज गायकों के गानों का जादू चला करता था. इस दौरान इंडस्ट्री में कई इंडी पॉप सिंगर ने भी दस्तक दी थी, जिसमें यह एमबीबीएस सिंगर भी शामिल था. इस सिंगर ने पहले दवाइयों से और फिर अपनी जादुई आवाज से लोगों का इलाज किया.



15 साल तक रहा क्रेज



दरअसल, बात कर रहे हैं म्यूजिक बैंड यूफोरिया फाउंडर पलाश सेन की, जिन्होंने 90 के दशक में अपने गानों से तहलका मचा दिया था. उनका सबसे फेमस गाना माई री है, जो आज भी सुना जाता है. इसके अलावा उन्होंने महफूज, धुम पिचक जैसे दिल को छूने वाले गाने दिए. सिंगिंग के साथ-साथ उन्होंने फिल्मों में भी किस्मत आजमाई. साल 2002 में वह फिल्म फिलहाल में नजर आए, जिसमें उनके साथ तब्बू और सुष्मिता सेन दिखी थीं. वह एक सिंगर होने के साथ-साथ सॉन्ग राइटर, कंपोजर और डायरेक्टर भी हैं. उनके गानों का दौर 1990 से 2005 तक रहा था.



देश का नंबर 1 बैंड



आपको जानकर हैरानी होगी कि वह गले में अपनी मां का मंगलसूत्र पहनते हैं. पलाश की मां पुष्पा भी एक डॉक्टर हैं और संगीत की शिक्षा भी सिंगर ने मां से ही ली थी. बता दें, एक दौर था जब पलाश सेन का म्यूजिक बैंड यूफोरिया का बहुत हल्ला हुआ करता था. रेडियो, टीवी और यहां तक कि सीडी के जरिए उनके गाने देशभर में फैले हुए थे. एक वक्त ऐसा आया, जब वह हर जगह हिट होने लगे थे तो उनके बैंड को देश का नंबर 1 बैंड घोषित कर दिया गया. पलाश ने अपने करियर में 80 से ज्यादा हिट गाने गाए , जिन्हें उनके फैंस आज भी गुनगुनाते हैं.





