इस पाक एक्ट्रेस ने हिंदी फिल्मों में किया था धमाका, बॉलीवुड एक्टर के साथ जुड़ा था नाम, अब बिता रही है ऐसी जिंदगी

बॉलीवुड में काम कर चुकी इस पाक एक्ट्रेस की शादी को लेकर खूब बखेड़ा खड़ा हुआ था.

इस पाक एक्ट्रेस ने हिंदी फिल्मों में किया था धमाका, बॉलीवुड एक्टर के साथ जुड़ा था नाम, अब बिता रही है ऐसी जिंदगी
इस पाक एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में खूब कमाया नाम
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में शुरुआत से ही पाकिस्तानी एक्ट्रेस का बोलबाला रहा है. हालांकि फिलहाल भारत में पाक कलाकारों पर बैन हैं, लेकिन कई पाक कलाकारों ने भारत के दर्शकों का भी खूब मनोरंजन किया है. बात करेंगे एक्ट्रेस मीरा की, जो साल 2005 में अमीषा पटेल के भाई अश्मित पटेल की फिल्म नजर में दिखी थीं. नजर मीरा की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी. इस दौरान मीरा का नाम अश्मित से खूब जुड़ा था. इस फिल्म का निर्देशन आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने किया था और फिल्म की कहानी महेश भट्ट ने लिखी थी. मीरा ने बॉलीवुड में 5 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. आइए जानते हैं इनके बारे में.
 

मीरा का बॉलीवुड वर्कफ्रंट

मीरा ने साल 1996 में पाक फिल्म चीफ साहिब से लॉलीवुड डेब्यू किया था और 48 साल की होने के बाद भी वह फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. बॉलीवुड की बात करें तो उन्होंने नजर के बाद लकी अली स्टारर फिल्म कसक, पांच घटें में पांच करोड़, भड़ास, बंपर ड्रॉ, डूनो वाय 2 ... लाइफ इज ए मोमेंट में काम किया. फिलहाल वह छा जा रे और ऑस्कर जैसी फिल्मों की शूटिंग कर रही हैं. वह, टीवी पर भी काम कर चुकी हैं, जिसमें मैं सितारा और नागिन जैसे प्रोग्राम कर चुकी हैं. मीरा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं और अपने काम की अपडेट फैंस को देती रहती हैं.

बॉलीवुड एक्टर के साथ जुड़ा था नाम
फिल्म नजर में अश्मित पटेल के साथ उनके किसिंग सीन ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था, जिसे बाद में हटा दिया गया. इसी दौरान उनका नाम अश्मित पटेल से खूब जुड़ा और इनके अफेयर के चर्चे बॉलीवुड में छा रहे. अब वह फिल्मों के साथ-साथ पाक राजनीति में एक्टिव हैं. साथ ही विवादों से भी उनका खास नाता रहा है. साल 2009 में फैसलाबाद के एक बिजनेसमैन शेख अतीक-उर-रहमान ने दावा किया था कि उनकी शादी मीरा से साल 2007 में हुई थी, लेकिन एक्ट्रेस ने इस शादी से इनकार किया और बिजनेसमैन के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, लेकिन साल 2018 में कोर्ट ने सबूतों के आधार पर एक्ट्रेस को अतीक की पत्नी घोषित कर दिया था.

