43 वर्षीय एक्ट्रेस ने किया तलाक का ऐलान, सालभर पहले हुई थी तीसरी शादी, बताया- 'लाइफ का शांतिपूर्ण फेज'

एक्ट्रेस मीरा वसुदेवन ने सिनेमेटोग्राफर विपिन के साथ अपने तलाक का ऐलान किया है और पोस्ट शेयर करते हुए इसे लाइफ का शांतिपूर्ण फेज बताया है.

43 वर्षीय एक्ट्रेस मीरा का हुआ तलाक
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस मीरा वासुदेवन ने कंफर्म किया है कि उनका तलाक हो गया है. पिछले कुछ महीने से उनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे. लेकिन अब एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए शादी के साल भर में सिनेमेटोग्राफर हस्बैंड विपिन पुथियानकम के साथ अलग होने का फैसले का ऐलान किया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि मीरा और विपिन की शादी पिछले साल मई में कोयंबटूर में हुई थी. यह मीरा की यह तीसरी शादी थी, जिसके चलते दोनों चर्चा में रही.

एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, उन्होंने लिखा, "मैं, एक्ट्रेस मीरा वासुदेवन, आधिकारिक तौर पर घोषणा करती हूं कि मैं अगस्त 2025 से सिंगल हूं. मैं अपने जीवन के सबसे अद्भुत और शांतिपूर्ण चरण में हूं ", इस पोस्ट को शेयर करने के बाद लोगों का खूब रिएक्शन सामने आ रहा है.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि मीरा और विपिन की पहली मुलाकात सीरियल कुडुम्बविलक्कु के सेट पर हुई थी, जहां उनकी प्रॉफेशनल दोस्ती पर्सनल रिश्ते में बदल गई. हालांकि दोनों की शादी टूटने के ऐलान करने के बाद 43 वर्षीय एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम से शादी की सभी फोटो और वीडियो डिलीट कर दिए हैं.

बता दें कि विपिन से शादी करने से पहले मीरा की शादी एक्टर जॉन कोकेन से हुई थी, जिनसे उनका एक बेटा अरिहा भी है. वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस ने हाल ही में फिल्म और टेलीविजन उद्योग में 25 साल पूरे करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मनाया. वहीं मीरा ने कई फिल्मों में भी काम किया है. लेकिन उन्होंने ब्लेसी की फिल्म थनमाथ्रा में मोहनलाल के साथ अपनी मलयालम शुरुआत से मलयाली दर्शकों का दिल जीत लिया था.

