PM बनना चाहती है यह एक्ट्रेस, ऐश्वर्या राय की फिल्म के लिए थी पहली पसंद, खूबसूरती के हैं दुनियाभर में चर्चे

इस अदाकारा का नाम एक ऐसे शख्स से भी जुड़ चुका है, जिसने पूरी दुनिया में अपना खौफ फैला रखा था.

Read Time: 2 mins
नई दिल्ली:

सिनेमा जगत की कई एक्ट्रेस तो ऐसी रही हैं, जो अपने काम से कम और विवादों से ज्यादा हिट हुए हैं. वैसे एक्ट्रेस ज्यादातर अपने अफेयर को लेकर चर्चा में रहती हैं. इस कड़ी में बात करेंगे उस अदाकारा की जो ना तो बॉलीवुड से है और ना हीं साउथ सिनेमा से. इस अदाकारा को बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय भी रिप्लेस कर चुकी हैं. इस अदाकारा का नाम एक ऐसे शख्स से भी जुड़ चुका है, जिसने पूरी दुनिया में अपना खौफ फैला रखा था. बात कर रहे हैं पाक हसीना मेहविश हयात की, जो अपनी खूबसूरती से अपने चाहने वालों की दिलों में खूब छुरियां चलाती हैं.

पाक सिनेमा की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस
मेहविश हयात पाक सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस हैं और उनकी गिनती  हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में होती है. साल 2015 में ही उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. उनकी डेब्यू फिल्म 'जवानी फिर नहीं आनी' है और इसके बाद वह एक्टर इन लॉ, पंजाब नहीं जाऊंगी, लोड वेडिंग, लंदन नहीं जाऊंगा, जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं. इन फिल्मों को हिट होने से वह पाक सिनेमा की  हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी हैं. पाक सिनेमा में कमर्शियली हिट होने के बाद इन्हें बॉलीवुड से ऑफर आने लगे थे, लेकिन भारत-पाक के बिगड़ते रिश्ते के चलते उनके हाथ से अनिल कपूर और राजकुमार स्टारर फिल्म फिसल गई थी.

प्रधानमंत्री बनना चाहती है एक्ट्रेस

दरअसल साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म फन्ने खां में ऐश्वर्या राय से पहले उन्हें सुमित्रा 'बेबी' सिंह,  (पॉपुलर सुपरस्टार) का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन भारत-पाक के बिगड़ते रिश्तों की वजह से मेहविश के हाथ से यह रोल चला गया और फिर उनकी जगह ऐश्वर्या राय को यह रोल मिला था. फिल्मों के साथ-साथ मेहविश राजनीति में भी एक्टिव हैं. वह अपने एक इंटरव्यू में बोल चुकी हैं कि वह एक दिन पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं. उन्होंने कहा था कि जब इमरान खान जैसे पूर्व दिग्गज क्रिकेटर प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो एक अभिनेता क्यों नहीं बन सकता. मेहविश का कहना है कि सामाजिक बदलाव के लिए अभिनेताओं को राजनीति में जरूर आना चाहिए.


 

Mehwish Hayat, Pak Actress, Mehwish Hayat Dramas, Mehwish Hayat Family, Mehwish Hayat Instagram
