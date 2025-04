पहलगाम एक सपने जैसा था...आतंकी हमले के बाद छलका साउथ के एक्टर का दर्द, सनी देओल ने किया ये कमेंट

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल की शाम टूरिस्टों पर हुए आतंकवादी हमले में कम से कम 26 लोगों के मारे जाने की खबर है. पहलगाम आतंकी हमले को लेकर फिल्मी दुनिया से भी लगातार रिएक्शन आ रहे हैं. जानी-मानी हस्तियां इस हमले पर दुख जता रही हैं. बॉलीवुड से अक्षय कुमार, संजय दत्त और अनुपम खेर ने इस हमले पर संवेदना जताई है तो साउथ से कमल हासन ने भी इस हमले पर दुख जताया है. वहीं साउथ के सुपरस्टार नानी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है और बताया है कि कुछ महीने पहले वह पहलगाम में शूटिंग कर रहे थे.

एक्टर नानी ने पहलगाम हमले पर एक्स पर लिखा है, 'तीन महीने पहले हम वहां गए थे. 200 से ज्यादा लोगों की टीम ने लगभग 20 दिन वहां बिताए. पहलगाम एक सपने जैसा था. जगह, लोग और गर्मजोशी. दिल टूट गया और बोलने में असमर्थ. क्यों?'

Three months back we were there. Over 200 people team for almost 20 days. Pahalgam Was like a dream. The place, the people and the warmth. Heart broken and speechless. Why ?