कौन है 15 साल का ये लड़का? एमी अवॉर्ड जीतक रच दिया इतिहास, देसी गर्ल ने भी की तारीफ

77वें एमी अवार्ड्स 2025 एक ग्रैंड और सितारों से सजी शाम थी. लेकिन एक सितारा जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं और अपनी चमक बिखेरी, वह थे 15 साल के ओवेन कूपर, जिन्होंने एक्टिंग कैटेगरी में अवॉर्ड जीतने वाले अब तक के सबसे कम उम्र का एक्टर बन इतिहास रच दिया. गौरतलब है कि जब उन्होंने एडोलसेंस की शूटिंग की थी, तब वह सिर्फ 14 साल के थे, जिसमें उन्होंने जेमी नाम के एक टीनएजर का किरदार निभाया था. उसे अपनी साथी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

ओवेन कूपर ने लिखा इतिहास

नेटफ्लिक्स ड्रामा एडोलसेंस में एक्टिंग करने वाले 15 साल के ओवेन कूपर ने लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज या टीवी मूवी में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का एमी पुरस्कार जीता. जब कूपर ने अवॉर्ड लेते हुए कलाकारों, क्रू और अपने माता-पिता का धन्यवाद करने के लिए मंच संभाला, तो दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं.

प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टा पर ये स्टोरी शेयर की.

कूपर ने कहा, "सच कहूं तो जब मैंने कुछ साल पहले ये ड्रामा क्लासेस शुरू की थीं, तो मैंने अमेरिका पहुंचने के बारे में नहीं सोचा था. यहां पहुंचने का तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आज की रात साबित करती है कि अगर आप ध्यान से सुनें, ध्यान केंद्रित करें और अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलें, तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं. तीन साल पहले मैं कुछ भी नहीं था, और अब मैं यहां हूं. अगर आपको शर्मिंदगी भी उठानी पड़े तो किसे फर्क पड़ता है? कुछ भी मुमकिन है."

कई मशहूर हस्तियों ने इस किशोर एक्टर की अचीवमेंट पर उनकी तारीफ की. इनमें प्रियंका चोपड़ा भी शामिल थीं, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर ओवेन का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्हें "एडोलसेंस" में उनके शानदार काम के लिए एमी अवार्ड मिला. उन्होंने इस पोस्ट के कैप्शन में कूपर की ऐतिहासिक जीत पर अपनी खुशी और इमोशनल प्राउड को दिखाते हुए इमोजी भी शेयर किए.