Oscars 2025: भारत के हाथ से निकला ऑस्कर, प्रियंका चोपड़ा की अनुजा की बजाय इस शॉर्ट फिल्म ने जीता खिताब

97वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह चल रहा है, जिसमें भारत की तरफ से सिर्फ एक एंट्री इस साल थी, जो शॉर्ट फिल्म ‘‘अनुजा'' थी. यह 97वें ऑस्कर पुरस्कार में ‘लाइव एक्शन शॉर्ट' सीरीज में नामांकित थी. लेकिन डच फिल्म निर्माता विक्टोरिया वार्मरडैम और उनके साथी और निर्माता ट्रेंट ने अपनी अवास्तविक फिल्म आई एम नॉट ए रोबोट के लिए बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट का अकादमी पुरस्कार जीत कर अनुजा को हरा दिया. इसके कारण फैंस को निराशा हाथ लगी है. एडम जे ग्रेव्स और सुचित्रा मट्टई द्वारा निर्देशित ‘‘अनुजा'' का मुकाबला, पुरस्कार समारोह में ‘‘ए लीन'', ‘‘आई एम नॉट ए रोबोट'', ‘‘द लास्ट रेंजर'' और ‘‘द मैन हू कुड नॉट रिमेन साइलेंट'' से हुआ.

Congratulations, I'M NOT A ROBOT is taking home the Oscar for Best Live Action Short Film! #Oscars pic.twitter.com/ckRjjhInNs