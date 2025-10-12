माशाल्लाह क्या बॉडी है तेरी... सलमान खान की दीवानी ओमान की सिंगर फिर लौटीं इंडिया, पहचान नहीं पाएंगे आप

बॉलीवुड में भाईजान के नाम से मशहूर सलमान खान के चाहने वाले देश में ही नहीं विदेशों में भी हैं. उनके साथ काम करने के लिए और उनकी एक झलक पाने के लिए तरह तरह से कोशिश करते हैं. सलमान खान के फैंस में ओमान की एक सिंगर भी शामिल हैं. इनका नाम है आसमा मोहम्मद रफी. आसमा ओमान की पहली फीमेल बॉलीवुड सिंगर हैं. लेकिन इंडिया आने पर आसमा की जिंदगी बदल गई. यहां उनका सामना सलमान खान से हुआ और वो सलमान की दीवानी हो गईं. आसमा 2015 में जब इंडिया आई थीं तो एक प्रोग्राम में उन्होंने सलमान खान के साथ फेमस गाने चुनरी चुनरी पर डांस किया था. अब 2025 में वो इंडिया आईं तो कपिल शर्मा उनको देखते ही पहचान गए.

सलमान से कहा था- माशाल्लाह क्या बॉडी है तेरी

आपको बता दें कि 2015 में जब आसमा इंडिया के दौरे पर आई थीं तो उन्होंने सलमान खान के साथ स्टेज शेयर किया था. उस वक्त कैटरीना कैफ भी वहां मौजूद थीं और आसमा सलमान खान को तू कहकर बात कर रही थीं. आसमा ने तब सलमान खान से कहा कि यूं तो कई हीरो हैं लेकिन मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया है लेकिन तू हैंडसम है और माशाल्लाह क्या बॉडी है तेरी. इसलिए तू मेरी फिल्म में हीरो बनना रे. तब सलमान ने कैटरीना की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि मेरे साथ हीरोइन भी है.इस पर आसमा ने कहा कि हीरोइन तो मैं बनूंगी, वो आएगी तो साइड रोल करेगी ना.सलमान खान को आसमा के बोलने का अंदाज काफी भा गया था.

कपिल शर्मा के शो पर याद की पुरानी यादें

उस वक्त आसमा सलमान खान से मिलकर काफी खुश होकर वतन लौटी थीं. सालों बाद आसमा कपिल शर्मा के शो में दिखी. उस वक्त बॉलीवुड फिल्म परम सुंदरी का प्रमोशन करने सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर आए हुए थे. ऐसे में आसमा से मिलकर कपिल शर्मा भी चौंक गए. उन्होंने पूछा कि उस वक्त तुमने सलमान खान को काफी कुछ कहा था. इसके बाद कपिल ने आसमा से कुछ गाने के लिए कहा तो आसमा ने कहा कि मेरे पैर कांप रहे हैं. इसके बाद आसमा ने कहो न कहो गाने को बहुत ही प्यारे अंदाज में गाया और लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो गए.