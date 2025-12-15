विज्ञापन

2025 में पुरानी फिल्मों का जलवा, एक 50 साल बाद हुई रिलीज तो 9 साल पुरानी फ्लॉप फिल्म बनी ब्लॉकबस्टर

साल 2025 जाने वाला है और बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर जमकर कमाई कर रही है. लेकिन आप जानते हैं इस साल कई पुरानी फिल्में फिर से रिलीज हुईं और एक तो फ्लॉप फिल्म थी जो रीरिलीज में ब्लॉकबस्टर बन गई.

साल 2025 में इस रीरिलीज फिल्म ने बनाया कमाई का रिकॉर्ड

धुरंधर का इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जलवा है. सिनेमाघरों के बाहर कतारें लगी हैं और दर्शकों की भीड़ फिल्म देखने से कदम पीछे नहीं हटा रही है. लेकिन साल 2025 में कुछ ऐसी फिल्में भी रिलीज हुईं जो पहले रिलीज हो चटुकी थीं. साल 2025 में नई फिल्में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन पुरानी क्लासिक्स और कल्ट फिल्मों की री-रिलीज ने सिनेमाघरों को गुलजार रखा. दर्शकों का पुरानी फिल्मों से भावनात्मक लगाव इतना गहरा निकला कि कई ऐसी फिल्में, जो पहली रिलीज पर फ्लॉप हो गई थीं, इस बार सुपरहिट रहीं. नॉस्टैल्जिया वेव की सफलता बताती है कि दर्शक बड़े पर्दे पर यादें फिर से जीना चाहते हैं.

साल 2025 में रिलीज हुईं पुरानी फिल्में

1. सनम तेरी कसम: साल की सबसे बड़ी सफलता रही हर्षवर्धन राणे और मावरा होकाने की 'सनम तेरी कसम'. साल 2016 में रिलीज हुई यह ट्रैजिक रोमांटिक ड्रामा उस समय फ्लॉप हो गई थी. बॉक्स ऑफिस पर महज 9 करोड़ के आसपास कमाकर दम तोड़ने वाली फिल्म इस साल वैलेंटाइन वीक में री-रिलीज हुई और कमाल दिखाया. ओपनिंग डे पर 4.50 करोड़ की कमाई और टोटल कलेक्शन 40 करोड़ के पार पहुंची. अधूरी प्रेम कहानी, इमोशनल सीन्स और ट्रैजिक लव स्टोरी दर्शकों को थिएटर खींच लाई.

2. ये जवानी है दीवानी: नए साल की शुरुआत में 3 जनवरी को रणबीर कपूर-दीपिका पादुकोण की 'ये जवानी है दीवानी' थिएटर में फिर से लौटी। दोस्ती, प्यार, ट्रैवल और सपनों की यह रोम-कॉम मूवी दर्शकों को खूब पसंद आई. री-रिलीज में 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. खास बात है कि फिल्म की कहानी के साथ ही 'बदतमीज दिल' जैसे गाने भी दर्शकों को उतने ही फ्रेश लगे, जितनी कहानी. 

3. अंदाज अपना अपना: कल्ट कॉमेडी 'अंदाज अपना अपना' एक बार फिर से दर्शकों को हंसाने के लिए थिएटर में उतरी. आमिर खान-सलमान खान स्टारर साल 1994 की यह फिल्म पहली बार फ्लॉप थी. 4के वर्जन में री-रिलीज हुई तो दर्शकों का खासा प्यार मिला. कलेक्शन में कमाल नहीं दिखा सकी.

4. नमस्ते लंदन: होली के मौके पर इस साल विपुल अमृतलाल शाह निर्देशित 'नमस्ते लंदन' भी फिर से रिलीज हुई. अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, ऋषि कपूर, क्लाइव स्टैंडन और जावेद शेख स्टारर यह फिल्म भारतीय कल्चर, परिवार और प्यार की यादें ताजा कर गई.

5. रंगीला: इस साल रीरिलीज हुई फिल्मों की लिस्ट में उर्मिला मातोंडकर, जैकी श्रॉफ और आमिर खान स्टारर रंगीला का भी नाम शामिल है. 28 नवंबर को सिनेमाघरों में आई, लेकिन कोई चमत्कार नहीं कर सकी.

6. शोले: हीमैन धर्मेंद्र के निधन (24 नवंबर) के बाद उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्म 'शोले' सिनेमाघरों में फिर से रीलीज हुई. 12 दिसंबर को रिलीज हुई 'शोले: द फाइनल कट' 4के रिस्टोर्ड वर्जन में आई. 1 हजार से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज यह फिल्म धर्मेंद्र के लिए ट्रिब्यूट थी.

इन फिल्मों के अलावा,  रजनीकांत स्टारर 'पदयप्पा', रेखा की 'उमराव जान', अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की 'धड़कन' और आमिर खान की 'जो जीता वही सिकंदर' भी रिलीज हुईं.

