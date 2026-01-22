ओ रोमियो के ट्रेलर लॉन्च में तृप्ति डिमरी से हुई बड़ी भूल! शाहिद कपूर बोले- पिक्चर चले या न चले

विशाल भारद्वाज की फिल्मों का फैंस को इंतजार रहता है. वो हर बार एक हटकर कहानी लेकर आते हैं जो लोगों को इंप्रेस कर देती है. इस बार वो ओ रोमियो लेकर आ रहे हैं. इस फिल्म में शाहिद कपूर लीड रोल में नजर आने वाले हैं. ओ रोमियो सिनेमाघरों में 13 फरवरी को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में शाहिद के साथ तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. बुधवार को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है जिसे देखकर लोगों में इसे लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई है. ट्रेलर लॉन्च के दौरान तृप्ति ने कुछ ऐसा कह दिया कि जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

तृप्ति का वीडियो हुआ वायरल

तृप्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि थैंक यू विशाल सर, थैंक्यू शाहिद कपूर, आप सबसे ज्यादा सपोर्टिव को-स्टार हो. उसके बाद वो कहती हैं सॉरी अविनाश भी हैं. मैं भूल गई थी. तृप्ति की ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं. उसके बाद शाहिद कहते हैं- पिक्चर चले या न चले मगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ब्लॉकबस्टर होगी. उसके बाद सब हंसने लगते हैं. उसके बाद अविनाश फिल्म में अपने रोल के अंदाज में बोलते हुए नजर आ रहे हैं.

फैंस ने किए कमेंट

इस वायरल हो रहे वीडियो पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- आखिरकार पुरानी जोड़ी है लैला मजनू. दूसरे ने लिखा- चलेगी नहीं दौड़ने वाली है फिल्म, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर. फैंस ने अभी से ओ रोमियो को हिट फिल्म बता दिया है.

ओ रोमियो की बात करें तो ये असल जिंदगी की घटना से प्रेरित फिल्म है. ये एक एक्शन ड्रामा है जिसमें मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया दिखाई गई है. फिल्म में शाहिद के अलावा तमन्ना भाटिया, फरीदा जलाल, दिशा पटानी भी हैं, और विक्रांत मैसी स्पेशल अपीयरेंस में हैं.