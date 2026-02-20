O Romeo Box Office Collection Day 7: शाहिद कपूर की ओ रोमियो को 50 करोड़ पार करने में लगे सात दिन, जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

O Romeo Box Office Collection Day 7: शाहिद कपूर की नई फिल्म ओ रोमियो ने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है. विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित यह रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म 13 फरवरी 2026 को रिलीज हुई थी. फिल्म में शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिका में हैं, जबकि नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, विक्रांत मैसी, फरीदा जलाल और स्पेशल अपीयरेंस में दिशा पाटनी व तमन्ना भाटिया नजर आए हैं. यह फिल्म हुसैन जैदी की किताब 'माफिया क्वींस ऑफ मुंबई' पर आधारित है, जिसमें मुंबई के अंडरवर्ल्ड की कहानी को रोमांस और एक्शन के साथ दिखाया गया है.

ओ रोमियो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन यानी शुक्रवार को भारत में करीब 9 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. वीकेंड पर इसका प्रदर्शन और मजबूत रहा - शनिवार को 14.5 करोड़ और रविवार को 11 करोड़ के आसपास कमाई हुई. वीकडेज में गिरावट आई, लेकिन फिल्म ने स्थिरता दिखाई. सोमवार को 5 करोड़ से ज्यादा, मंगलवार को भी अच्छी कमाई रही. बुधवार और गुरुवार को 3.9 करोड़ और 3.1 करोड़ के आसपास कलेक्शन रहा. पहले हफ्ते (7 दिनों) में फिल्म ने भारत में नेट करीब 52 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. दुनिया भर में इसका ग्रॉस कलेक्शन 75-76 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है.

वर्ड ऑफ माउथ का फायदा

निर्माता साजिद नदियादवाला और निर्देशक विशाल भारद्वाज की जोड़ी ने दर्शकों से मिली तारीफों को देखते हुए फिल्म को मजबूत वर्ड ऑफ माउथ मिला है. एक्शन सीन, कहानी की पकड़ और कलाकारों की परफॉर्मेंस को खूब सराहा जा रहा है. हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में घरेलू कलेक्शन 47 करोड़ के आसपास बताया गया है, लेकिन निर्माताओं और कुछ स्रोतों के अनुसार यह 50 करोड़ के पार पहुंचकर अच्छा नोट पर हफ्ता खत्म हुआ. फिल्म की सफलता शाहिद कपूर के लिए भी अहम है, क्योंकि यह उनकी हाल की फिल्मों में मजबूत ओपनिंग वाली फिल्मों में से एक बन गई है. दर्शकों की पसंद और वैलेंटाइन वीक के समय रिलीज होने से भी फायदा हुआ.