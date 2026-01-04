नूपुर सेनन से कितने बड़े हैं स्टेबिन बेन, कृति सेनन की बहन या होने वाले जीजाजी, कौन है नेटवर्थ में आगे?

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन और एक्ट्रेस नूपुर सेनन जल्द दुल्हनिया बनने वाली हैं. हाल ही में उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन ने उन्हें प्रपोज किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. वहीं उनके परिवार के लोग और सेलेब्स कपल को बधाई दे रहे हैं, जिसमें कृति सेनन का भी नाम शामिल है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कृति सेनन के होने वाले जीजा और नूपुर सेनन के होने वाले पति कौन हैं और क्या करते हैं. वहीं दोनों के बीच उम्र का कितना फासला है. जबकि नेटवर्थ में कौन किससे आगे हैं.

नूपुर सेनन ने शेयर की बॉयफ्रेंड संग तस्वीरें

एक्ट्रेस और सिंगर नूपुर सेनन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें स्टेबिन बेन उन्हें घुटनों पर बैठकर डायमंड रिंग के साथ शादी के लिए प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं वह हां भी कर देती हैं. इस पोस्ट के साथ नूपुर सेनन ने कैप्शन में लिखा, संभावनाओं से भरी इस दुनिया में मुझे अब तक का सबसे आसान हां कहने का अनुभव मिला.

कृति सेनन ने दी बहन को बधाई

एक्ट्रेस कृति सेनन ने बहन नूपुर सेनन के प्रपोजल पोस्ट को रिशेयर किया और कैप्शन में लिखा, आह मैं बहुत रोने वाली हूं. इसके साथ इमोशनल, रेड हार्ट इमोजी और नजर ना लगने वाली इमोजी एक्ट्रेस ने शेयर की है.

स्टेबिन बेन का नेटवर्थ और नूपुर सेनन से उम्र का फासला

15 दिसंबर 1993 में जन्मीं नूपुर सेनन 32 साल की हो गई हैं. वहीं उनका नेटवर्थ 22 करोड़ बताया जाता है, जो उनकी एक्टिंग सिंगिंग और म्यूजिक वीडियो के अलावा क्लोदिंग लाइन से आता है. जबकि स्टेबिन बेन की बात करें तो वह एक बॉलीवुड सिंगर हैं, जिनका जन्म 9 मार्च 1993 में हुआ है, जिसके चलते वह 32 साल के हैं और नूपुर सेनन से 10 महीने बड़े हैं. नेटवर्थ देखें तो स्टेबिन के नेटवर्थ की साफ जानकारी नहीं है. लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उनका नेटवर्थ 6 से 7 करोड़ के बीच है. जबकि जनवरी में उन्होंने 6.67 करोड़ का मुंबई के बांद्रा में एक ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट खरीदा था, जिसके चलते वह चर्चा में आ गए थे.

बता दें कि नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी जनवरी में होने की खबरें हैं. वहीं कहा जा रहा है कि कृति सेनन अपनी फिल्मों की शूटिंग पूरी कर चुकी हैं और अपनी बहन के साथ शॉपिंग में बिजी हैं. वहीं कहा जा रहा है कि कपल उदयपुर के पैलेस में शादी के बंधन में बंधने वाला है.