इस एक्टर को मिला था भारत के चार्ली चैपलिन का टैग, कॉमेडी से देता था सामाजिक संदेश, जेल में काटने पड़े थे 30 महीने

इस एक्टर ने 150 फिल्मों में ऐसा काम किय था कि इसके फैंस आज भी इसे याद करते हैं.

नई दिल्ली:

साउथ सिनेमा अपने एक्शन हीरो, खतरनाक विलेन और मजेदार कॉमेडी एक्टर के लिए मशहूर है. साउथ सिनेमा में फिल्म में इन तीनों किरदारों का कॉम्बिनेशन लगातार दिख रहा है. फिल्म में एक किरदार की भी कमी होती है, तो वो फीकी पड़ जाती है. बात करेंगे एक कॉमेडी स्टार की जो भारत का चार्ली चैपलिन कहा जाता था.  साउथ सिनेमा में काम करने के दौरान इस स्टार ने दर्शकों को खूब मनोरंजन किया. आज कॉमेडी का यह सरताज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इसकी हास्य किरदार इनके फैंस की आंखों में आज भी बसे हुए हैं.  इन्होंने अपनी शुरुआत मंच से की थी और फिर सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा था.

 मिला भारत के चार्ली चैपलिन का टैग

यहां बात हो रही है 1908 में जन्मे एक्टर एनएस कृष्णन की, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में 150 तमिल फिल्मों में काम किया था. साल 1935 में उनकी पहली फिल्म मेनका थिएटर पर आई थी और इस फिल्म से वह रातों-रात स्टार बन गये थे. उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी कमाल की थी कि दर्शक उन्हें देखते ही हंस पड़ते थे. हंसाने के साथ-साथ कृष्णन  अपनी कॉमेडी से सामाजिक संदेश भी देते थे. यही वजह है कि लोग उन्हें एक कॉमेडियन के साथ-साथ एक समाज से जुड़ा इंसान भी मानते थे. उन्हें भारत के चार्ली चैपलिन का टैग मिला था.

मर्डर केस में काटनी पड़ी जेल

उनकी पत्नी का नाम टीएन मधुरम था, जो उनके साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं. फिल्मों में उनकी जोड़ी को दर्शकों को खूब प्यार मिला था. फिल्मी दुनिया से अलग वह एक मामले में फंस गए थे, जिसके लिए उन्हें 30 महीने जेल में काटने पड़े थे. उन पर एक मर्डर का केस चला था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लक्ष्मीकांत मर्डर केस में उन्हें सजा हुई थी. इससे उनकी निजी जिंदगी के साथ-साथ फिल्मी करियर पर भी बुरा असर पड़ा था. लेकिन जेल से बरी होने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने फिल्में करना शुरू किया और अपना नाम कायम रखा. क्योंकि उनके गाने, उनके डायलॉग, और फिल्मों में उनके तंज समाज के बुरे लोगों को चुभते थे. 30 अगस्त 1957 को उनका निधन हो गया था.


 

