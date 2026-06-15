ना मंदाकिनी ना ही जैस्मीन, बल्कि इस एक्ट्रेस के प्यार में पागल था दाऊद इब्राहिम, हीरोइन के लिए किया था प्रोड्यूसर का मर्डर

90 के दशक में मुंबई के अंदर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का काफी दबदबा था. उसका बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी पूरी तरह से दखल था. दाऊद इब्राहिम का नाम बॉलीवुड की कई हीरोइनों के साथ भी जुड़ा. उनमें से एक अनीता अयूब थीं. अनीता अयूब 90 के दशक की बॉलीवुड की सबसे चर्चित हीरोइनों में से एक थीं. पाकिस्तान के कराची से आई इस हीरोइन को देव आनंद ने अपनी फिल्म में लॉन्च किया था. लेकिन जल्द ही अनीता अयूब का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ने लगा.

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कौन थी अनीता अयूब

इन अफवाहों ने उनके करियर को बुरी तरह प्रभावित किया और आखिरकार अनीता अयूब को बॉलीवुड छोड़ना पड़ा था. आज वह पूरी तरह से आम जिंदगी जी रही हैं. अनीता अयूब का जन्म पाकिस्तान के कराची में हुआ. उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री हासिल की. फिर मनोरंजन की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया. मुंबई आकर अनीता अयूब ने रोशन तानेजा एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग की ट्रेनिंग ली.

देव आनंद ने दिया बड़ा मौका

उन्होंने मॉडलिंग से शुरुआत की और एक मैगजीन के विज्ञापन के जरिए देव आनंद की नजर में आईं. देव आनंद ने अनीता अयूब को 1993 में अपनी फिल्म 'प्यार का तराना' में मौका दिया. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन अनीता का काम चर्चा में रहा. उन्होंने साल 1995 में 'गैंगस्टर' जैसी फिल्म में भी काम किया, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी. लग रहा था कि उनकी बॉलीवुड में अच्छी शुरुआत हो रही है. लेकिन तभी अफवाहों का सिलसिला शुरू हो गया.

दाऊद इब्राहिम अनीता के लिए की हत्या

कहा गया कि दाऊद इब्राहिम को अनीता अयूब से प्यार हो गया था. दोनों को कई जगहों पर साथ देखा गया, जिससे मीडिया में खूब हलचल मची. सबसे गंभीर आरोप यह था कि दाऊद के गुर्गों ने प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी की हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने अनीता को अपनी फिल्म में काम देने से मना कर दिया था. हालांकि अनीता का नाम कभी सीधे इस मामले में नहीं आया, लेकिन इन अफवाहों ने उनके इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया. इस विवाद ने उनके करियर को लगभग खत्म कर दिया.

पर्सनल लाइफ

अनीता ने इन आरोपों पर कभी सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा. लेकिन 90 के दशक के आखिरी में वह बॉलीवुड छोड़कर न्यूयॉर्क चली गईं. वहां उन्होंने भारतीय बिजनेसमैन सौमिल पटेल से शादी की. उनके एक बेटा शाजर भी हुआ. बाद में दोनों अलग हो गए. फिर अनीता ने पाकिस्तानी बिजनेसमैन सुबक मजीद से दूसरी शादी कर ली. अब वह पति की वजह से ज्यादातर प्राइवेट लाइफ जीती हैं और मीडिया की नजरों से दूर रहती हैं.

