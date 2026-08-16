Batwara 1947 Box Office Collection Day 2, 15 अगस्त पर सनी पाजी की दहाड़, बंटवारा 1947 ने ओपनिंग से दोगुनी वसूली सैटरडे कमाई

Batwara 1947 Box Office Collection Day 2: सनी देओल जब दहाड़ लगाते हैं तो उनके चाहने वालों तक गूंज पहुंच ही जाती है. ऐसा ही कुछ 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनकी लेटेस्ट रिलीज फिल्म बंटवारा 1947 के सैटरडे यानी दूसरे दिन के कलेक्शन के साथ देखने को मिला. फिल्म ने ना सिर्फ हॉलीडे का फायदा उठाया. बल्कि पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन मैजिकल कलेक्शन भी अपने नाम किया. वहीं आवारापन 2 और विश्वनाथ एंड सन्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के बीच अच्छी कमाई हासिल की, जिससे पता चलता है कि सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर फैंस का ध्यान खींचना जानते हैं. आइए आपको बताते हैं कि दूसरे दिन फिल्म ने कितना कलेक्शन हासिल किया है.

बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन बंटवारा 1947 ने 5.75 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया. इसके बाद दूसरे दिन शनिवार को 13.5 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की, जिसके चलते भारत में सनी देओल की फिल्म ने 19.25 करोड़ का नेट कलेक्शन हासिल कर लिया है. वहीं ग्रॉस कलेक्शन 22.91 करोड़ और वर्ल्डवाइड कमाई 26.41 करोड़ रही है.

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बंटवारा डे वाइज कलेक्शन

डे 1 (फ्राइडे)- 5.75 करोड़

डे 2 (सैटरडे)- 14.50 करोड़

टोटल- 19.25 करोड़

बंटवारा के बारे में

बंटवारा 1947 की बात करें तो फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्टर किया है. जबकि सगर वजाहत के प्रशंसित नाटक जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जाम्या ए नई पर आधारित इस फिल्म से प्रीति जिंटा ने 8 साल बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी की है. उनकी सनी देओल के साथ 2018 में रिलीज हुई बड़ी फिल्म भाईजी सुपरहिट थी. फिल्म में सनी देओल और प्रीति जिंटा के अलावा शबाना आजमी, कनिका कपूर, करण देओल, अली फजल, खुशी हजारे और अभिमन्यु सिंह हैं. फिल्म को आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोडक्शन्स ने प्रोड्यूस किया है. जबकि कहानी 1947 में भारत के बंटवारे और पंजाब के विभाजन के समय मची उथल-पुथल पर है.

सनी देओल की 2026 में रिलीज हुई फिल्मों का कलेक्शन

बंटवारा 1947 से पहले सनी देओल की ओटीटी पर इक्का और बॉक्स ऑफिस पर 23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई बॉर्डर 2 थी. बॉर्डर 2 ने 341.70 करोड़ का कलेक्शन भारत में किया था. जबकि 464 करोड़ की कमाई दुनियाभर में हासिल की थी. जबकि रिपब्लिक डे के वीकेंड पर फिल्म ने 3 दिनों में 120 करोड़ का कलेक्शन हासिल कर लिया था.

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