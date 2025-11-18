विज्ञापन

ऐश्वर्या या करिश्मा नहीं, इस एक्ट्रेस पर दिल हार बैठे थे अभिषेक बच्चन, बताया पहला प्यार, पापा अमिताभ बच्चन के साथ दे चुकी है हिट फिल्म..

बॉलीवुड में बीते जमाने की कई ऐसी एक्ट्रेसेस थीं, जो फैंस ही नहीं उनके साथ काम करने वाले एक्टर्स के दिलों पर भी राज करती थीं. हर कोई उनका दीवाना था. अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन भी बचपन में ही एक एक्ट्रेस के प्यार में पड़ गए थे.

ऐश्वर्या या करिश्मा नहीं ये एक्ट्रेस थीं अभिषेक बच्चन का पहला प्यार
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में बीते जमाने की कई ऐसी एक्ट्रेसेस थीं, जो फैंस ही नहीं उनके साथ काम करने वाले एक्टर्स के दिलों पर भी राज करती थीं. हर कोई उनका दीवाना था. अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन भी बचपन में ही एक एक्ट्रेस के प्यार में पड़ गए थे, ये बाद खुद अभिषेक ने ही कबूल की है. अभिषेक ने एक बार खुलासा किया था कि उनका पहला प्यार 70-80 के दशक की ग्लैमर आइकन में से एक, खूबसूरत अभिनेत्री जीनत अमान थीं. इस दिवा से जुड़ी उनकी बचपन की यह मज़ेदार याद है.

अभिषेक ने याद किया वह किस्सा

साजिद खान के साथ एक बातचीत में, अभिषेक ने अपने पहले क्रश के बारे में खुलकर बात की . उन्होंने बताया कि जब उनके पिता अमिताभ बच्चन काठमांडू में 'महान' की शूटिंग कर रहे थे, तो उनकी जीनत अमान से एक प्यारी सी मुलाक़ात हुई. बचपन में, वह उनके आकर्षण से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए थे. एक रात, जब जीनत सोने जा रही थीं, तो अभिषेक ने मासूमियत से पूछा कि क्या वह उनके साथ सो सकते हैं.

अभिषेक ने हंसते हुए कहा, "मैं बच्चा था, और उस समय किसी के अकेले सोने की कल्पना भी नहीं कर सकता था." जीनत जी की प्रतिक्रिया सरल लेकिन कभी न भूल पाने वाली थी, उन्होंने कहा, "पहले बड़े हो जाओ." यह कहानी अभिषेक के बचपन के सबसे खूबसूरत किस्सों में से एक बन गई.

जीनत और अमिताभ की हिट थी जोड़ी

ज़ीनत अमान 1970 और 80 के दशक में एक टॉप एक्ट्रेस थीं. उन्हें उनके ग्लैमरस स्टाइल के लिए जाना जाता है. 'डॉन' और 'दोस्ताना' से लेकर 'द ग्रेट गैम्बलर' और 'लावारिस' तक, अमिताभ बच्चन के साथ उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री आज भी यादगार है.

ज़ीनत को बोल्ड, पश्चिमी किरदारों को निभाने के लिए जाना जाता था, जिन्होंने रूढ़िवादिता को तोड़ा और भारतीय सिनेमा में आधुनिक नारी की छवि पेश की. जीनत की शादी 1985 में अभिनेता मज़हर खान से हुई थी और 1998 में उनके निधन तक वे साथ रहे. इस जोड़े के दो बेटे थे - अज़ान खान और ज़हान खान.


 

