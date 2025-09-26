ना सिक्स पैक ऐब्स, ना स्टारडम, फिर भी OTT पर राज करते हैं ये 3 मुंडे, दूसरे वाला तो इमरान हाशमी पर मर मिटा

OTT ने “हार्टथ्रॉब” की परिभाषा ही बदल दी है. अब सिर्फ सिक्स-पैक एब्स और शानदार डांस ही स्टारडम की पहचान नहीं रहे. आज के स्ट्रीमिंग स्टार्स अपनी खामियों, अनकन्वेंशनल किरदारों और रॉ परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. ये ऐक्टर्स रिलेटेबल भी हैं, एक्सपेरिमेंटल भी और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग भी. यही हैं इंडियन एंटरटेनमेंट का नया चेहरा हैं. OTT पर इन चेहरों ने ना सिर्फ अपनी एक्टिंग से फैन्स का दिल जीता बल्कि अपने किरदारों को भी यादगार बना दिया है. आइए एक नजर डालते हैं उन नाम पर जो OTT पर राज कर रहे हैं:

1. जितेन्द्र कुमार

Panchayat के सचिव जी और Kota Factory के वैभव जैसे यादगार रोल्स से जितेन्द्र कुमार OTT पर मिडिल-क्लास सपनों और संघर्षों का चेहरा बन चुके हैं. उनका सधा हुआ और रियलिस्टिक एक्टिंग स्टाइल इतना नैचुरल है कि ऑडियंस को लगता है जैसे वो उन्हें बरसों से जानते हों. फैंस का जबरदस्त प्यार जितेन्द्र कुमार को आज OTT के सबसे रिलेटेबल और पॉपुलर स्टार्स में शुमार करते हैं.

2. राघव जुयाल

कभी अपनी मस्त-मौला और क्विर्की डांस पर्सनैलिटी के लिए मशहूर रहे राघव जुयाल ने अब खुद को पूरी तरह नया रूप दिया है. Kill में डरा देने वाले विलेन के रूप में उन्होंने सबको चौंका दिया और अब OTT रोल्स में धमाकेदार एंट्री की है. राघव ने साबित किया है कि वो सिर्फ डांसर या कॉमिक रिलीफ ही नहीं, बल्कि बेहद गहरे और इंटेंस रोल्स के लिए भी परफेक्ट हैं. उनकी अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्रेजेंस और शार्प कैरेक्टर चॉइसेज उन्हें 2025 के सबसे रोमांचक स्टार्स में से एक बनाते हैं. आर्यन खान की वेब सीरीज The Ba***ds of Bollywood की सफलता के साथ, राघव ने खुद को एक अनकन्वेंशनल टैलेंट के तौर पर स्थापित कर दिया है. फिर इस वेब सीरीज का वो सीन तो बहुत ही कमाल है जिसमें वह इमरान हाशमी से मिलते हैं और एक फैन मूमेंट पेश करते हैं.

3. आदर्श गौरव

The White Tiger से इंटरनेशनल लेवल पर धमाका करते हुए BAFTA नॉमिनेशन तक पहुंचने वाले आदर्श गौरव ने Kho Gaye Hum Kahan जैसी भारतीय कहानियों से भी अपना अलग मुकाम बनाया है. उनकी रिलेटेबल और इंटेंस एक्टिंग उन्हें स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर बहुमुखी कलाकारों में शामिल करती है. लोकल स्टोरीटेलिंग और ग्लोबल अपील का उनका कॉम्बिनेशन कमाल है. जल्द ही वो Tu Ya Main में शनाया कपूर के साथ नजर आएंगे.