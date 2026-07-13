ना ईशा देओल ना ही आलिया भट्ट, अपनी बायोपिक के लिए हेमा मालिनी ने चुनी 1000 करोड़ की 3 फिल्में देने वाली सुपरस्टार

ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की जिंदगी अगर कभी बड़े पर्दे पर उतरी, तो उनका किरदार कौन निभाएगा? ये सवाल सालों से फैंस के मन में घूम रहा था. अब खुद हेमा मालिनी ने इस सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है. उन्होंने ऐसा नाम लिया है, जिसे सुनने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग यही कह रहे हैं कि इससे बेहतर चॉइस शायद ही कोई हो सकती है. 60 साल के फिल्मी सफर का जश्न मना रहीं हेमा मालिनी ने साफ कर दिया कि अगर उनकी बायोपिक बनती है, तो वो उसमें दीपिका पादुकोण को देखना चाहेंगी.

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क्यों लिया दीपिका का नाम?

एक खास कार्यक्रम में जब हेमा मालिनी से उनकी बायोपिक को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बिना देर किए दीपिका पादुकोण का नाम लिया. हेमा ने कहा कि अगर दीपिका चाहें तो वो उनका रोल कर सकती हैं. उन्होंने दीपिका की तारीफ करते हुए कहा कि वो खूबसूरत हैं, टैलेंटेड हैं और इस किरदार के साथ पूरा इंसाफ कर सकती हैं. हेमा के इस जवाब ने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है.

दोनों के बीच पहले से है खास कनेक्शन

हेमा और दीपिका का रिश्ता नया नहीं है. साल 2017 में जब हेमा मालिनी की बायोग्राफी लॉन्च हुई थी, तब भी उन्होंने दीपिका को ही इसके लिए चुना था. इतना ही नहीं, दीपिका की पहली फिल्म 'ओम शांति ओम' में उनका 'शांतिप्रिया' वाला किरदार भी काफी हद तक हेमा मालिनी की स्टार इमेज से इंस्पायर्ड माना जाता है. ऐसे में अगर ये बायोपिक कभी बनती है, तो दीपिका का नाम फैंस को बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं होगा.

60 साल के सफर में आया सबसे बड़ा बयान

हेमा मालिनी ने ये बात उस शाम कही, जब उनके 60 साल के फिल्मी सफर का जश्न मनाया जा रहा था. इस खास मौके पर उनके हिट गानों की शानदार पेशकश हुई और बॉलीवुड के कई बड़े स्टार भी उन्हें सम्मान देने पहुंचे. सभी ने उनके लंबे करियर और शानदार काम की जमकर तारीफ की.

मां को दिया अपनी सफलता का श्रेय

इस मौके पर हेमा मालिनी ने अपनी मां जया चक्रवर्ती को याद करते हुए कहा कि उनकी मां हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी रहीं. उन्होंने माना कि परिवार का साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा. हालांकि उनकी बेटी ईशा देओल वायरल इन्फेक्शन की वजह से इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकीं. आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण पठान, जवान और कल्कि जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. इन तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है.