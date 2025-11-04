नितिन कंदलम बने मिस्टर यूनिवर्स इंटरनेशनल 2025, जानें कैसे तय किया फिटनेस से विश्व प्रसिद्धि तक का सफर

बेंगलुरु के युवा मॉडल नितिन कंदलम ने गोवा में आयोजित मिस्टर यूनिवर्स इंटरनेशनल 2025 प्रतियोगिता में ताज जीतकर देश का नाम रोशन किया. केवल बीस वर्ष की आयु में नितिन ने दिखा दिया कि अनुशासन और लगन से कोई भी सपना सच किया जा सकता है. स्वस्थ जीवनशैली और बेहतरीन तैयारी ने उन्हें मंच पर अलग पहचान दी. नियमित अभ्यास के साथ उन्होंने पढ़ाई और प्रतिस्पर्धा का संतुलन साधा, जिससे न सिर्फ पुरस्कार मिले बल्कि वे युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत भी बन गए. उनकी कहानी यह सिखाती है कि निरंतरता और समर्पण से सीमाएं भी टूट जाती हैं.

प्रतियोगिता के समापन समारोह में नितिन ने निर्णायकों और दर्शकों को प्रभावित किया. उनकी शारीरिक बनावट, आत्मविश्वास और मंच पर सहजता ने उन्हें मुख्य खिताब दिलाया. साथ ही वे तीन विशेष पुरस्कार- श्रेष्ठ चाल, श्रेष्ठ शारीरिक संरचना और लोकप्रियता पुरस्कार भी अपने नाम करने में सफल रहे. ताज उनके लिए केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत का प्रमाण था. आयोजन में दुनिया भर के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और मंच पर नितिन का प्रदर्शन सबसे अलग दिखा.

नितिन अभी आर.वी. यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु में क्रिमिनोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस और साइबर लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं. पढ़ाई और मॉडलिंग दोनों को संतुलित करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा, पर उन्होंने समय-प्रबंधन और प्राथमिकताओं से इसे संभव बनाया. वे कहते हैं कि फिटनेस ने उन्हें न केवल शारीरिक बल दिया बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्म-नियंत्रण भी सिखाया. उनके अनुभव से आने वाली पीढ़ी को यह संदेश मिलता है कि बहुआयामी विकास संभव है अगर इरादा सच्चा हो.

पहले के खिताबों और अनुभवों ने भी नितिन को तैयार किया था- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिली सीखें और प्रतिस्पर्धाएँ उन्हें मजबूत बनाती रहीं. परिवार का सहयोग उनके सफर की रीढ़ रहा; माता-पिता की प्रेरणा और परामर्श ने उन्हें मुश्किल दौर में भी आगे बढ़ने का हौंसला दिया. भविष्य के बारे में नितिन ने कहा कि वे मॉडलिंग के साथ-साथ अभिनय और सार्वजनिक प्रेरक कार्यों में भी योगदान देना चाहते हैं, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को फिटनेस और आत्मविश्वास की अहमियत समझाई जा सके.

नितिन का संदेश सरल है: “लगातार मेहनत करो, आत्म-नियंत्रण रखो और हर दिन छोटे-छोटे लक्ष्य हासिल करो.” उनके इस सफर से स्पष्ट होता है कि सपनों को साकार करने के लिए बड़े इरादे और रोज़मर्रा की छोटी-छोटी आदतें दोनों जरूरी हैं और यही युवाओं के लिए सबसे बड़ा प्रेरणास्त्रोत है.