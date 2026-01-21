मशहूर बिजनेसमैन थे राज कपूर के दामाद, इस बाइक को बनाकर माला-माल हुए थे अमिताभ के समधी, खड़ा किया अरबों का कारोबार, पोता है मशहूर एक्टर

हिंदी सिनेमा की कपूर फैमिली इतनी बड़ी है कि उनके रिश्तेदार बॉलीवुड इंडस्ट्री में फैले हुए हैं. कपूर फैमिली का रिश्ता अमिताभ बच्चन फैमिली समेत कई फिल्मी फैमिली से जुड़ा हुआ है. यहां तक कि कपूर फैमिली से रणबीर कपूर समेत कई लोग बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, जिन्हें कई लोग जानते तक नहीं हैं. या कहें कि कपूर खानदान के वंशज बॉलीवुड में कोने-कोने में फैले हुए हैं. हिंदी सिनेमा में पृथ्वीराज कपूर से शुरू हुआ कपूर परिवार आज कई बॉलीवुड एक्टर्स से रिश्ते जोड़ चुका है. पृथ्वीराज कपूर के छह बच्चे और फिर उनके बच्चे फिल्मी लाइन से जुड़े हुए हैं. आज हम बात करेंगे राज कपूर की बेटी ऋतु कपूर और उनके पति राजन नंदा की जो अमिताभ बच्चन के समधी भी हैं. कैसे चलिए बताते हैं.

राज कपूर के बच्चे

राज कपूर के पांच बच्चे (ऋषि कपूर, राजीव कपूर, रणधीर कपूर, रीमा कपूर और रितु कपूर) हैं. बात करेंगे शो मैन की सबसे छोटी बेटी ऋतु कपूर की जो अब रितु नंदा बन चुकी हैं. रितु की शादी साल 1969 में राजन नंदा से हुई थी. राजन नंदा और रितु के दो बच्चे निखिल नंदा और निताशा नंदा हैं. निखिल नंदा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के दामाद हैं. निखिल नंदा ने अमिताभ बच्चन की इकलौती बेटी श्वेता बच्चन से शादी रचाई है. इस शादी से कपल के दो बच्चे अगस्त्य नंदा और नव्या नवेली नंदा हैं. अगस्त्य बॉलीवुड डेब्यू कर चुके हैं और 1 जनवरी को उनकी फिल्म इक्कीस रिलीज हुई थी. अगस्त्य और नव्या, अमिताभ बच्चन के नाती-नातिन और राजन नंदा के पोता-पोती हैं.

कौन हैं राजन नंदा?

राजन नंदा एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं. यह कृषि मशीनरी का निर्माण करने वाली एक इंजीनियरिंग कंपनी थे. उनके बेटे निखिल नंदा तीसरी पीढ़ी के उद्यमी हैं. वह हर प्रसाद नंदा के पोते हैं, जिन्होंने 1944 में कंपनी की स्थापना की थी, और राजन नंदा के बेटे हैं, जिन्होंने अगस्त 2018 तक समूह के सीएमडी के रूप में कार्य किया था. नंदा फैमिली पूरी तरह से एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड है, जिनका खुद का बड़ा कारोबार है. कंपनी ने राजदुत जैसी बाइक लॉन्च की थी. उस दौर में यह बाइक खूब बिकी, जिसके कंपनी को काफी फायदा हुआ. फिलहाल यह कंपनी 30 हजार करोड़ रूपए की है.

इस पीढ़ी की चौथी पीढ़ी (अगस्त्य नंदा और नव्या नवेली) का एंटरटेनमेंट की ओर ध्यान है. अगस्त्य अपना बॉलीवुड डेब्यू कर चुके हैं और नव्या आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए की पढ़ाई कर रही हैं. अगस्त्य और नव्या एक्टर रणबीर कपूर के भतीजे-भतीजी लगते हैं. वहीं, अभिषेक बच्चन रिश्ते में रणबीर कपूर के साले लगते हैं.