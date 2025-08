अगस्त में होगा एंटरटेनमेंट का महासंग्राम, OTT पर रिलीज होंगी ये 13 मस्ट-वॉच फिल्में और वेब सीरीज

New OTT Releases August 2025: अगर आप ओटीटी पर फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो अगस्त का महीना आपके लिए एंटरटेनमेंट का फुल डोज लेकर आ रहा है. इस महीने रोमांस से लेकर थ्रिलर, एक्शन, कॉमेडी और सुपरनेचुरल ड्रामा तक हर मूड और जॉनर के लिए कुछ न कुछ स्पेशल (New Indian OTT Releases) है. नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, जियोहॉस्टस्टार, सोनी लिव और हर प्लेटफॉर्म पर नई कहानियां, दमदार स्टारकास्ट और हाई-क्वालिटी कंटेंट (Best OTT Movies August 2025) का धमाका तय है. तो चलिए जानते हैं इस मंथ सबसे मोस्ट अवेडेट OTT रिलीज (Upcoming Web Series in Aug 2025) पर, ताकि आप अपनी वॉचलिस्ट तैयार कर सकें.

माई ऑक्सफोर्ड ईयर (My Oxford Year) ,1 अगस्त

यह एक रोमांटिक फिल्म है, जिसमें सोफिया कार्सन (Sofia Carson) और कोरी माइलक्रिस्ट (Corey Mylchreest) लीड रोल में हैं. Julia Whelan के नॉवेल पर बेस्ड इस कहानी में एक अमेरिकी स्कॉलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने करियर और अचानक मिले प्यार के बीच फंस जाती है. ये फिल्म स्टडी, लव और पढ़ाई, प्रेम और सेल्फ डिस्कवरी को दिखाती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

हाउसफुल (Housefull 5) ,1 अगस्त

इस ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फ्रेंचाइजी का अगला सीजन इस बार एक लक्जरी क्रूज पर सेट है. एक अरबपति की मौत के बाद उसकी विरासत को लेकर हंगामा शुरू होता है और उससे भी ज्यादा कंफ्यूजन. अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख की कॉमिक टाइमिंग फिर से दर्शकों को हंसाने वाली है. यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है.

मिकी 17 (Mickey 17), 1 अगस्त

रॉबर्ट पैटिनसन इस साइंस फिक्शन फिल्म में एक क्लोन वर्कर का रोल निभा रहे हैं, जिसे एक जमी हुई नई दुनिया में भेजा जाता है, लेकिन जल्द ही उसे अहसास होता है कि उसे बड़ी ही आसानी से बदला जा सकता है. यह फिल्म जियोहॉस्टस्टार पर आ गई है.

वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 1 (Wednesday Season 2 Part 1), 6 अगस्त

जेना ओर्टेगा, वेडनसडे एडम्स के किरदार में दोबारा लौट रही हैं. इस सीजन में नेवरमोर एकेडमी में और भी खतरनाक घटनाएं होने वाली हैं, जो फैंस पिछले सीजन के सस्पेंस से भरे पड़े थे, उनके लिए यह सीजन और भी ज्यादा डार्क और रोमांचक होने वाला है. इसे भी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

मायासभा (Mayasabha), 7 अगस्त

यह एक पॉलिटिकल ड्रामा तेलुगु फिल्म है, जो दो विरोधी राजनीतिक परिवारों के वारिसों के बीच की जंग की कहानी बताती है. इमोशनल और स्ट्रैटजिक टकराव इसकी जान हैं. इस फिल्म को Sony LIV पर देख सकते हैं.

स्टोलेन हीस्ट ऑफ़ द सेंचुरी (Stolen: Heist of the Century), 8 अगस्त

'टिंडर स्विंडलर' जैसी रियल-क्राइम डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली टीम एक और रोमांचक कहानी लेकर आई है. यह डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री की सबसे सनसनीखेज डायमंड चोरी के सीक्रेट्स खोलती है. असली घटना पर आधारित यह फिल्म क्राइम और थ्रिल पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट है. इसे भी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

अरबिया कदली (Arabia Kadali), 8 अगस्त

तेलुगु में बनी यह सीरीज दो गांवों के मछुआरों की है, जो गलती से इंटरनेशनल समुद्री सीमा पार कर जाते हैं और जेल में फंस जाते हैं. यह सीरीज फ्रेंडशिप, स्ट्रगल और सामाजिक सच्चाइयों को बेहद इमोशनल तरीके से दिखाती है. यह अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.

सलाकार (Salakaar), 8 अगस्त

भारत के सीक्रेट न्यूक्लियर मिशन पर बेस्ड है. 8 एपिसोड वाली यह सीरीज 1978 और 2025 के दो टाइमलाइन में चलती है. इसमें एक्शन, इमोशन और हिस्ट्री का जबरदस्त कॉम्बो है. यह सीरीज देशभक्ति और जासूसी पसंद करने वालों के लिए खास हो सकती है. इसे जियोहॉस्टस्टार पर देख सकते हैं.

मोठेवरी लव स्टोरी (Mothevari Love Story), 8 अगस्त

गांव के बैकग्राउंड पर बनी यह एक रोमांटिक सीरीज है, जिसमें अनिल गीला का OTT डेब्यू है. इसमें देसी टच और इमोशनल स्टोरीलाइन का खूबसूरत मैच है. यह तमिल फिल्म ZEE5 पर स्ट्रीम होगी.

एलियन अर्थ (Alien: Earth), 12 अगस्त

ये सीरीज Ridley Scott की फेमस फिल्म Alien (1979) की पहले की कहानी है. इसमें एक स्पेसशिप धरती पर क्रैश करती है और फिर डरावना खेल शुरू होता है. हॉरर, थ्रिल और साइंस का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. इसे आप जियोहॉस्टस्टार पर देख सकते हैं.

सारे जहां से अच्छा (Saare Jahan Se Accha), 13 अगस्त

देशभक्ति से भरपूर इस सीरीज में प्रतीक गांधी (Pratik Gandhi) और तिलोत्तमा शोम (Tillotama Shome) हैं. यह भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऑपरेशन्स की इनसाइड स्टोरी है. यह दिखाती है कि कैसे कुछ सेकंड्स की देरी देश की सुरक्षा पर भारी पड़ सकती है. इसे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा.

बटरफ्लाई (Butterfly), 13 अगस्त

अमेजन प्राइम वीडियो पर आने वाली इस फिल्म में Daniel Dae Kim एक रिटायर्ड जासूस के रोल में हैं, जो एक पुराने फैसले के चलते एक खतरनाक हत्यारे का निशाना बन जाते हैं. यह ग्राफिक नॉवेल पर बेस्ड थ्रिलर कोरियन और इंग्लिश लैंग्वेज में लोकेशन इंटरनेशनल है.

होस्टेज (Hostage), 21 अगस्त

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पति का अपहरण और फ्रांस के राष्ट्रपति को मिली धमकियों से शुरू होता है एक हाई-वोल्टेज पॉलिटिकल थ्रिलर, जिसमें राजनीतिक, कूटनीतिक और सुरक्षा एजेंसियों के बीच टकराव शामिल है, जो इस सीरीज को बेहद खास बनाता है.