नेटफ्लिक्स ने बनाए एआई इस्तेमाल के नियम, मनोरंजन की दुनिया इन शर्तों पर होगा काम

लोकप्रिय ओटीटी मंच नेटफ्लिक्स ने साफ कर दिया है कि अब फिल्मों और धारावाहिकों के निर्माण में एआई का इस्तेमाल कुछ तय नियमों के साथ ही किया जा सकेगा. इन नियमों का मकसद है रचनात्मक काम को आसान बनाना, लेकिन साथ ही यह ध्यान रखना कि किसी कलाकार का हक या किसी और के काम की नकल न हो.

नेटफ्लिक्स के पांच अहम नियम

1. नकल या चोरी नहीं चलेगी

एआई से किसी का चेहरा, आवाज या पहले से बने काम की हूबहू नकल करना मना है.

2. फिल्म का असली सामान सुरक्षित रहेगा

स्क्रिप्ट, शूट किया गया फुटेज या कलाकारों की निजी जानकारी एआई साधनों में डालना सख़्त मना है.

3. सिर्फ सुरक्षित साधनों का उपयोग होगा

काम के दौरान वही साधन अपनाने होंगे जो भरोसेमंद हों और जानकारी बाहर न लीक करें.

4. एआई का काम स्थायी नहीं होगा

पोस्टर, मूडबोर्ड या शुरुआती आइडिया के लिए एआई चल सकता है, लेकिन अगर वही चीज फिल्म या धारावाहिक में दिखानी हो तो पहले इजाजत लेनी होगी.

5. कलाकार की जगह एआई नहीं लेगा

किसी अभिनेता की आवाज बदलना, चेहरा गढ़ना या बिना सहमति डिजिटल रूप बनाना मना है.

कब जरूरी होगी लिखित मंजूरी

• डेटा का इस्तेमाल

नेटफ्लिक्स की स्क्रिप्ट, तस्वीरें या निजी जानकारी एआई में डालने से पहले अनुमति लेनी होगी.

• कहानी और किरदार

किसी फिल्म/सीरीज का मुख्य किरदार, अहम दृश्य या पूरा माहौल एआई से बनाने पर भी अनुमति लेनी होगी.

• कलाकार का काम

किसी कलाकार की परफॉर्मेंस में बड़ा बदलाव, जैसे उनकी आवाज को बदलकर नया संवाद बोलवाना, बिना मंजूरी नहीं हो सकता.

• गलतफहमी या धोखा

ऐसा कोई भी काम जिससे दर्शक गुमराह हों जैसे किसी असली पत्रकार को झूठी ख़बर पढ़ते दिखाना बिलकुल मना है.

निचोड़

नेटफ्लिक्स का कहना है कि एआई केवल मदद के लिए है, असली रचनात्मक काम की जगह लेने के लिए नहीं. कलाकारों के अधिकार, निजी जानकारी की सुरक्षा और मौलिक काम की अहमियत हमेशा बनी रहनी चाहिए.