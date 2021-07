Neha Sharma जिम में बहन संग यूं इतराती हुई आईं नजर, बार-बार देखा जा रहा एक्ट्रेस का Video

नेहा शर्मा (Neha Sharma) ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि, वो जिम में वर्कआउट के साथ खूब मस्ती भी करती हैं. इस वीडियो पर फैन्स खूब रिएक्शन दे रहे हैं. वीडियो में नेहा के अंदाज की जमकर तारीफें की जा रही हैं. नेहा शर्मा (Neha Sharma Video) ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है 'My happy place with my happy person.. @aishasharma25 …a little happy dance'. नेहा के इस वीडियो पर कुछ ही समय में 232 हजार ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

बता दें, नेहा शर्मा (Neha Sharma) ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म ‘चिरुथा' से की थी. इस फिल्म में नेहा के अपोजिट में एक्टर रामचरण तेजा नजर आए थे. वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेहा ने मोहित सूरी की फिल्म ‘क्रूक' से इंट्री की थी. नेहा शर्मा (Neha Sharma) को आखिरी बार वेब सीरीज ‘Illegal' में देखा गया था. अब वो जल्द ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) के साथ फिल्म ‘जोगीरा सारा रा रा (Jogira Sara Ra Ra)' में दिखाई देंगी.