Neha Kakkar ने फैमिली संग किया 'Peene Lage Ho' सॉन्ग पर जोरदार डांस, वायरल हुआ Video

नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) ने अपना ये वीडियो इस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो में देखा कि उनके साथ उनके पति रोहनप्रीत भाई टोनी कक्कड़ और पूरा परिवार नजर आ रही है. साथ ही खुले आसमान के बीच सभी 'Peene Lage Ho' सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'his song gives us all chills!!'. फैन्स भी वीडियो देख सभी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

वहीं नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत का गाना 'खड़ तैनूं मैं दस्सां' भी कुछ ही समय पहले रिलीज हुआ था, जिसे फैन्स द्वारा खूब पसंद किया गया था. इसी के साथ हालही मे उनका सॉन्ग 'कांटा लगा' रिलीज हुआ है, जो खूब धमाल मचा रहा है.