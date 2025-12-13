विज्ञापन

सिख क्रिकेटर का बेटा बना एक्टर, कटवाए बाल तो नहीं की पिता ने 12 साल बात, कहा था- फिल्म सेट पर सिखों का अपमान होता था

एक्टर अंगद बेदी बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं, जिन्हें पिंक, टाइगर जिंदा है, सूरमा और डियर जिंदगी जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. उन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया.

अंगद बेदी के पिता बिशन सिंह बेदी हैं
नई दिल्ली:

एक्टर अंगद बेदी बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं, जिन्हें पिंक, टाइगर जिंदा है, सूरमा और डियर जिंदगी जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. उन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया. लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि वह दिवंगत लेजेंड्री क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी के बेटे हैं. हाल ही में एक्टर अंगद बेदी ने अपनी पर्सनल लाइफ, करियर और पिता के साथ रिश्ते के बारे में बात की और बताया कि वक्त के साथ उनका रिश्ता भी बदला. मनीष पॉल के पॉडकास्ट में अंगद बेदी ने कुबूल किया कि वह शैतान बच्चे थे, जिसने उनके पिता को दुख पहुंचाया. 

अंगद बेदी ने कहा, हमारे पिता और वो जनरेशन अलग थी और हम अलग तरह के पेरेंट्स हैं. दो तरह के सेंटिमेंट्स होते हैं गुस्सा और दर्द. जब इंसान गुस्से में होता है वह गाली देता है और चिल्लाता है. और जब सेंटिमेंट चला जाता है. लेकिन इंसान को दुख पहुंचता है तो वह शांत हो जाता है. मैंने अपने पापा को बहुत परेशान किया. क्रिकेट छोड़ना उन्हीं में से एक कारण था. मैंने अपने बाल भी कटवा दिए। 

आगे उन्होंने कहा, मैंने उस समय ऐसा इसीलिए किया क्यों उस समय इंडस्ट्री में सिख का मजाक बनाया जाता था. हमें अलग किया जाता था और लोग गलत चीजें हमारे बारे में कहते थे, जिससे मुझे बुरा लगता है. शुरुआत में मैं स्क्रीन टेस्ट पगड़ी पहनकर देता था और मेरे लंबे बाल थे. सभी कहते थे हमें पगड़ी वाला लुक नहीं चाहिए. आज देखिए क्या हुआ है. दिलजीत दोसांझ ने वो लुक लिया और दुनियाभर में परफॉर्म कर रहे हैं. कोई सवाल नहीं करता अब. 

अंगद बेदी ने कहा कि वह अनलकी मानते हैं क्योंकि मैंने अपने बाल कटवा दिए. उन्होंने कहा, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने अपनी पगड़ी उतार दी. यह मेरा बुरा लक है. मेरे पिता बहुत को दुख पहुंचा और वह उदास हो गए. इसीलिए मैं मानता हूं कि हर्ट गुस्से से गहरा इमोशन है. उन्होंने मुझसे 10-12 साल तक बात नहीं की. मैंने जब बाल काटे तो 22 साल का था और जब उन्होंने मुझसे बात की तो मैं 34 साल का था. कभी कभी वक्त लगता है. लेकिन उन्होंने मुझसे बात की और मेरी पिंक के लिए तारीफ की. प्रीमियर के वक्त उन्होंने कहा, आप इतने बुरे नहीं थे. बेटा. 

बता दें, बिशन सिंह बेदी लेजेड्री भारतीय क्रिकेटर थे, जिन्हें क्रिकेट के इतिहास में महान स्पिन गेंदबाजों में से एक माना जाता है. उन्होंने 1966 से 1979 के बीच भारत के लिए 67 टेस्ट मैच खेले और 266 विकेट लिए. वहीं 77 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था. क्रिकेटर के बेटे अंगद बेदी और बहू नेहा धूपिया हैं. 

