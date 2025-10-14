विज्ञापन

नीतू कपूर को याद आए पुराने दिन, ऋषि कपूर के साथ शेयर की 48 साल पुरानी फोटो, बोलीं- दूसरा आदमी...

बॉलीवुड की आईकॉनिक जोड़ी नीतू कपूर और ऋषि कपूर की यादगार फिल्म 'दूसरा आदमी' के 48 साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर अभिनेत्री ने खास अंदाज में प्रशंसकों के साथ पुरानी यादें साझा कीं.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड की आईकॉनिक जोड़ी नीतू कपूर और ऋषि कपूर की यादगार फिल्म 'दूसरा आदमी' के 48 साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर अभिनेत्री ने खास अंदाज में प्रशंसकों के साथ पुरानी यादें साझा कीं. 14 अक्टूबर 1977 को रिलीज हुई इस फिल्म की सालगिरह पर नीतू ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फिल्म के दो मशहूर गाने 'जान मेरी रूठ गई' और 'नजरों से कह दो' शेयर किए. गाने 'जान मेरी रूठ गई' के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "फिल्म 'दूसरा आदमी' को 48 साल पूरे हो गए."

'जान मेरी रूठ गई' गाने को किशोर कुमार और पामिला चोपड़ा ने अपनी मधुर आवाज में गाया है, जबकि इसके बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे और संगीत राजेश रौशन ने दिया. दूसरी ओर, 'नजरों से कह दो' भी फिल्म का एक यादगार गाना है, जो दर्शकों को आज भी भावुक कर देता है.

'दूसरा आदमी' एक प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म है, जिसका निर्देशन रमेश तलवार ने किया था और इसे यश राज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था. फिल्म में नीतू कपूर, ऋषि कपूर और शशि कपूर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं. यह फिल्म अपनी अनूठी कहानी के लिए जानी जाती है, जिसमें एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई गई है जो अपने से कम उम्र के युवक के प्यार में पड़ जाती है, जो उसे अपने प्रेमी की याद दिलाता है, जिसकी मौत हो चुकी है. बॉलीवुड में जहां 'दूसरी औरत' की कहानियां आम हैं, वहीं 'दूसरे पुरुष' पर आधारित यह फिल्म अपने समय से आगे थी.

हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ज्यादा सफलता नहीं बटोर पाई, लेकिन समीक्षकों ने इसकी कहानी और अभिनय की खूब सराहना की. नीतू कपूर के संवेदनशील अभिनय और फिल्म की गहरी भावनाओं ने इसे एक खास मुकाम दिलाया था. नीतू कपूर जल्द ही कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की अगली फिल्म में नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग शिमला की खूबसूरत जगहों पर हुई है. खास बात यह है कि इस फिल्म से उनकी बेटी रिद्धिमा बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं.

