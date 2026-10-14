राज कपूर के दूसरे बेटे की शादी, मेहमानों में शामिल थे पाकिस्तान से आए लीजेंड्री सिंगर और कुछ जेबकतरे!

बॉलीवुड के लीजेंड्री कपूर परिवार के इतिहास में ऋषि और नीतू कपूर की शादी एक यादगार मौका थी. जिसका जश्न धूमधाम से मना था. शादी के कई सालों बाद नीतू ने इंस्टाग्राम पर अपनी संगीत की रात की एक पुरानी तस्वीर शेयर करके उस खास मौके को याद किया. इस तस्वीर में मशहूर पाकिस्तानी सिंगर नुसरत फतेह अली खान, ऋषि कपूर के घर पर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, जबकि ऋषि कपूर उनकी दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. तस्वीर पर लिखा था, "बहुत ही खास पल. ऋषि जी, नुसरत फतेह अली खान की तारीफ करते हुए." नीतू ने लिखा, "हमारी संगीत की रात" और साथ में दो पिंक हार्ट इमोजी भी लगाए.

ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी 22 जनवरी 1980 को चेंबूर के आरके हाउस में हुई थी. स्विगी के यूट्यूब चैनल पर एक बातचीत के दौरान, नीतू ने बताया कि उनकी शादी में बहुत भीड़ थी. उन्होंने कहा, "मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि बहुत सारे लोग थे, और मेरे पति को भीड़ से बहुत डर लगता था, इसलिए घोड़े पर चढ़ने से पहले ही वह बेहोश हो गए थे. तो वह ब्रांडी पी रहे थे. मैं भी ब्रांडी पी रही थी तो हमारी शादी ऐसी ही थी, फेरे लेते समय मैं नशे में थी."

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एक्टर ने यह भी याद किया कि जेबकतरे भी उनकी शादी के जश्न में घुस आए थे. उन्होंने बताया कि उनमें से कुछ ने तो कपल को पत्थर और चप्पलें भी गिफ्ट में दी थीं. नीतू ने याद करते हुए कहा, "मेरी शादी में जेबकतरे भी आए थे. उन्होंने मुझे पत्थर और चप्पलें तोहफे में दीं. वे सभी बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और हमें लगा कि वे मेहमान हैं. वे बिना बुलाए शादी में आ गए थे क्योंकि शादी बहुत बड़ी थी." ऋषि कपूर का निधन 30 अप्रैल 2020 को 67 साल की उम्र में हुआ. ल्यूकेमिया से दो साल तक जूझने के बाद मुंबई के सर एच. एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया. काम की बात करें तो नीतू कपूर आखिरी बार फैमिली कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'दादी की शादी' में नजर आई थीं, जो 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

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